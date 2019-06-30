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蔡閨娃娃音毀房事　老公嫌「叫聲像小孩」做那事有陰影

記者蕭雅玲／台北報導

蔡閨、安苡葳近日前上年代MUCH《MUCH金點秀》錄影，錄影現場展現配音、演歌及歌唱實力，百變的聲音表演秀讓主持人嘖嘖稱奇，卻自爆天生娃娃音讓她相當困擾：「我老公都不跟我同房！他說我叫起來跟小孩子一樣，很像在跟小孩子做那件事。」並形容老公會「於心不忍」，讓張秀卿笑說：「好刺激！」

▲▼蔡閨、張秀卿、邵大倫、安苡葳。（圖／年代MUCH）

▲蔡閨上節目演唱日本金曲。主持人張秀卿、邵大倫來賓安苡葳聽得入神。（圖／年代MUCH）

蔡閨1994年與知名綜藝節目《龍兄虎弟》製作人賴勛彪(阿彪)結婚，曾因男方外遇傳出婚變，但蔡閨癡情守候，成功挽回婚姻，錄影當天老公也默默在錄影現場陪伴，被蔡閨cue到時也大方對鏡頭招手，體貼模樣羨煞旁人。

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▲▼蔡閨、張秀卿、邵大倫、安苡葳。（圖／年代MUCH）

▲蔡閨上節目與主持人張秀卿、邵大倫來賓安苡葳合影。（圖／年代MUCH）

節目中蔡閨連模仿了卡通人物卜派、歐陽菲菲以及難度超高的日本演歌《岸壁之母》，並熱唱當年招牌成名曲《Let's Go Go Go! 逗陣走》，有如歌唱界的百變怪，演唱實力驚人

年過半百的她分享當年秀場糗事，曾經因為忘了塞胸墊，大聲吆喝工作人員「我的咪咪勒？」卻沒注意到沒關麥克風，糗事直接放送到客人耳中，讓人聽了直犯尷尬癌。

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蔡閨, 賴勳彪, 張秀卿

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