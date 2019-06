蔡閨娃娃音毀房事　老公嫌「叫聲像小孩」做那事有陰影

記者蕭雅玲/台北報導

蔡閨、安苡葳近日前上年代MUCH《MUCH金點秀》錄影,錄影現場展現配音、演歌及歌唱實力,百變的聲音表演秀讓主持人嘖嘖稱奇,卻自爆天生娃娃音讓她相當困擾:「我老公都不跟我同房!他說我叫起來跟小孩子一樣,很像在跟小孩子做那件事。」並形容老公會「於心不忍」,讓張秀卿笑說:「好刺激!」

▲蔡閨上節目演唱日本金曲。主持人張秀卿、邵大倫來賓安苡葳聽得入神。(圖/年代MUCH)

蔡閨1994年與知名綜藝節目《龍兄虎弟》製作人賴勛彪(阿彪)結婚,曾因男方外遇傳出婚變,但蔡閨癡情守候,成功挽回婚姻,錄影當天老公也默默在錄影現場陪伴,被蔡閨cue到時也大方對鏡頭招手,體貼模樣羨煞旁人。

▲蔡閨上節目與主持人張秀卿、邵大倫來賓安苡葳合影。(圖/年代MUCH)

節目中蔡閨連模仿了卡通人物卜派、歐陽菲菲以及難度超高的日本演歌《岸壁之母》,並熱唱當年招牌成名曲《Let's Go Go Go! 逗陣走》,有如歌唱界的百變怪,演唱實力驚人



年過半百的她分享當年秀場糗事,曾經因為忘了塞胸墊,大聲吆喝工作人員「我的咪咪勒?」卻沒注意到沒關麥克風,糗事直接放送到客人耳中,讓人聽了直犯尷尬癌。