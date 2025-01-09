宋承憲仍叫她「恩熙」狂播《藍色生死戀》OST！宋慧喬無奈：真的夠了

記者劉宛欣／綜合報導

南韓女星宋慧喬為了宣傳新作，睽違25年登上談話性節目，在《劉QUIZ ON THE BLOCK》上與主持人劉在錫和曹世鎬暢聊，分享了許多有趣的故事，其中包括她與早年合作《藍色生死戀》的老朋友宋承憲之間的幽默互動，引發觀眾熱烈討論。

▲宋慧喬上節目提起老朋友宋承憲。（圖／翻攝自tvN）

時隔多年上談話節目，宋慧喬坦言：「好久沒上綜藝節目了，能在新年向大家問候，感到很榮幸，但真的超緊張。」她還開玩笑地表示，雖然擔心表現是否有趣，但既然登場就希望能為觀眾帶來歡笑。好友模特兒申賢智甚至事前向曹世鎬爆料：「宋慧喬真的很有趣，有一種讓人無法自拔的魅力！」

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宋慧喬坦言常被朋友稱讚很幽默，但自己並不覺得「我只是按照情境認真地說話和回應，朋友們可能覺得那很好笑吧！」劉在錫也好奇地問她是否有觀看其他熟人出演的《劉QUIZ》，宋慧喬笑著回應：「有啊，像是一起拍《黑暗榮耀》的林智妍、李到晛、鄭星一，還有最近宋承憲那集也很有趣。」

▲宋慧喬抱怨宋承憲到現在還會提《藍色生死戀》。（圖／翻攝自tvN）

提到宋承憲時，宋慧喬爆料對方至今仍會提起兩人合作的《藍色生死戀》，無奈表示：「他每次上節目，我都想著『啊，《藍色生死戀》的畫面又要拿出來播了』。」宋慧喬透露，兩人甚至在私下碰面時，宋承憲都還會故意播該劇的主題曲，開玩笑地對她說：「恩熙（宋慧喬角色名）來啦？」讓她哭笑不得，只能回應：「拜託，夠了！」

▲宋承憲到現在還是稱宋慧喬「恩熙」。（圖／翻攝自tvN）

《藍色生死戀》於2000年播出，播出當時創下超過40%的高收視率，成為韓劇史上的經典之作。宋慧喬飾演的「恩熙」與宋承憲飾演的「俊熙」至今仍是劇迷心中的美好回憶，兩人甚至一度傳出緋聞，不過宋慧喬曾公開提到自己不會與前任聯絡，而兩人到現在都還是維持良好私交，所有粉絲大多認為他們真的沒交往過。