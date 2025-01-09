李易「宿醉後遺症」闖禍！　搭高鐵找不到車傻眼：我又眼花

記者劉宛欣／綜合報導

六月（蔡君茹）和李易結婚13年，繼18日被爆曖昧小20歲的滑雪教練，她最近向週刊坦言做錯事了，本來打算跨年夜發布離婚聲明，直到簽字前驚覺自己仍愛著老公才收手。李易在婚變內幕曝光後，依然正常更新社群帳號，9日他除了分享粉絲轉發他美食reels的動態以外，還透露自己喝醉不小心闖禍的插曲。

▲李易活躍在社群上。（圖／翻攝自李易Instagram）

李易經常在Instagram分享踩點各種美食的reels，9日他在限時動態曬出一張高鐵APP的車票截圖，他寫下「剛剛在南港高鐵站一直找不到這班車，原來我又眼花，起程站跟終點站訂反了！」無奈直呼是「宿醉後遺症」，原來他本欲從南港搭乘下午4點多的高鐵出發至台中，卻訂成了從台中北上到南港的車。

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▲李易訂錯車票。（圖／翻攝自李易Instagram）

李易除了經營Instagram以外，也活躍在Threads上，知道他經常踩點美食，因此有不少網友會熱衷於推薦他口袋名單，他也都一一收入清單，回覆網友的熱情留言。

此前，六月發文分享迎接2025年的喜悅，並以溫暖的祝福迎接新年，文中包含一張金色系的「Happy New Year 2025」賀卡、一杯裝著冰塊的飲品以及電子秤的照片，傳遞她對新年的期待與祝福。貼文及照片曝光後，老公李易則幽默地在貼文底下留言簡單兩字「乾杯」，並搭配了一個乾杯的表情符號，六月看到後也甜蜜回覆三個表情符號，讓不少人感受到夫妻倆的幸福日常。