記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌后張秀卿今（9日）領軍同門的七郎、蕭玉芬、沈建豪等歌手一起去逛春聯大街；張秀卿目前體重約67公斤，坦言剛和小12歲的老公認識時，自己還曾瘦到老公希望她胖一點，「結果，這幾年啊，他希望我瘦下來比較健康，他說要不然你一直胖下去，要幫你推輪椅了。」

▲張秀卿領軍七郎、蕭玉芬、沈建豪逛春聯大街迎金蛇-張秀卿。（圖／記者周宸亘攝）

張秀卿說，之前結婚的時候，老公王國贊和朋友說自己準備要和張秀卿結婚了，朋友竟回：「張秀卿？是那個唱《車站》的老女人嗎？」讓她氣到一口氣瘦了20公斤，驕傲說：「那天結婚超美的，還有鎖骨。」

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她坦言以前曾出過國語專輯，「我錄完音還很胖，老闆就說，等你什麼時候瘦20公斤再發，我就好難過，那時候我60幾公斤，唱國語歌曲要很瘦，要有鎖骨，我就很努力，真的兩個月瘦20公斤，就發片了。」

▲▼張秀卿領軍七郎、蕭玉芬、沈建豪逛春聯大街迎金蛇-張秀卿。（圖／記者周宸亘攝）

張秀卿說，自己曾在沒發片的空檔期，最極端一天跑了整個恆春鎮一圈，每天狂跑3小時，「我媽媽那時候幫我準備水煮青菜，任何食物都是水煮的，只有加鹽巴，吃到快吐！」現在張秀卿會和老公一起跑步，前幾天還去跑了馬拉松，目前減了一個月瘦了3公斤。