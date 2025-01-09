小S遭鮮肉「襲胸摳私密部位」！失誤惹全場傻眼…她開罵：覺得被羞辱

記者孟育民／台北報導

由小S（徐熙娣）、派翠克主持的《小姐不熙娣》播出後廣受好評，近日探討當熟女找來小鮮肉，小S親自示範「暈眩症發作，男生一把扶住女生的腰」橋段，沒想到連續兩次都出包，更爆出意外，當小鮮肉越河要抱起她時，竟失誤變成襲胸加摳到她屁眼，讓小S當場傻眼，來賓鍾欣凌也嚇到站起來說：「幹嘛啦！」

▲小S與小鮮肉互動，卻變成意外 。（圖／翻攝自小姐不熙娣）



小S先找來來All in上演浪漫互動，沒想到對方沒抓好，她衣服被掀起來，讓她直接氣憤表示：「我要的不是這種感覺，你不行，那個扯我胸部快要露出來了，今天不是我要露奶，是你們要露胸部。應該不是我的問題，是男生要懂的怎麼扶吧！」

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▲小S衣服被拉起 。（圖／翻攝自小姐不熙娣）

小S氣到直接換越河上場，原本越河想公主抱，卻沒拿捏好角度，一手抱起小S，竟變成不小心襲胸，加上摳到她屁眼，小S當場撞到膝蓋癱坐在地上，眾人紛紛圍上前關心，她既生氣又無奈地說：「而且最後還摳我屁眼，你還好嗎？在搞什麼東西，我覺得我被羞辱到了。」越河則趕緊解釋：「我是想把妳抱起來，怕妳往前衝。」畫面曝光後掀起網友討論，表示：「笑到流淚」、「該摸的都摸了，應該是有史以來螢光幕上第一位」、「S臉紅」。

▲▼小S被越河氣到 。（圖／翻攝自小姐不熙娣）