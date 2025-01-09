《紅白》唱一半「假牙掉下來」！工作人員全笑翻 艾薇尬認：瘋了omg

記者潘慧中／綜合報導

艾薇2019年參加《聲林之王2》拿下總冠軍，2年後又因加入《全明星運動會3》打開另一波知名度，日前更登上台視《2025超級巨星紅白藝能大賞》的舞台，但她事後在社群網站哭笑不得地坦承：「假牙在台上掉下來了…。」

▲艾薇自爆表演到一半假牙掉下來。（圖／翻攝自Threads／ivylee1912）



艾薇3日彩排結束後，不但開心地說「紅白見」，還興奮和歌迷互動，「當天會唱一首不是我自己的歌 猜猜看是什麼吧！提示是歌后的歌！」沒想到2天後錄完影，她在Threads自爆假牙居然直接在台上掉出來了。

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▲▼艾薇分享彩排照。（圖／翻攝自Threads／ivylee1912）



附上一個尷尬又不失禮貌的笑容，顯見艾薇當下的心情，「也是蠻扯的，這會成為紅白的歷史嗎？」事後聽聞工作人員都笑翻的時候，她只能自我安慰，「那就讓大家2025都開開心心笑一笑吧！」

艾薇解釋因為以前吃炸雞吃到牙齒斷掉，「所以就去植牙了。」至於假牙掉出來的片段是否會被剪掉，她則在留言區笑回：「這要看導演了哈哈哈哈啊哈。」

▲▼艾薇日前登上台視《2025超級巨星紅白藝能大賞》的舞台。（圖／翻攝自Threads／ivylee1912）



只不過，艾薇後來發現當天有參與錄影的網友都在討論假牙、而不是表演內容時，只能拜託大家除夕看正式播出時，別忘了看她認真準備的表演，「希望大家也標記我表演，不要只標記我假牙可以嗎？拜託拜託哈哈哈哈哈哈，瘋了omg！」