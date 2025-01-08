鏡頭前「手指塗奶油」性侵19歲素人！　女主角淚訴：那不是戲，是強暴

記者蕭采薇／綜合報導

電影《誘見巴黎最後探戈》根據奧斯卡金獎導演貝托魯奇（Bernaredo Bertolucci）的《巴黎的最後探戈》（Last Tango in Paris）性侵爭議場景所拍攝而成，電影講中激情戲碼一時間轟動影壇，裡頭的奶油性侵場景是在女主角不知情的情況下拍攝而成，女主角自爆「那不是一場戲，是強暴。」

▲義大利電影名導貝納多貝托魯奇因爭議的強暴戲碼，被義大利法庭判了4年的緩刑並褫奪公權5年。（圖／聯影提供）

當年電影由美國影星馬龍白蘭度（Marlon Brando）主演，女主角則是來自法國巴黎的19歲素人瑪莉亞雪妮黛（Maria Schneider）。電影講述喪妻的中年男子在異地找房子，一夜狂戀上少女並發生性關係。

[廣告]請繼續往下閱讀...

雪妮黛生前曾向媒體表示，19歲時，與白蘭度共演的那場性愛戲，感覺「有一點像被強暴」，淫褻的演出毀了她的名聲，「這段演出使我名譽掃地，這使我崩潰！」



後來導演貝托魯奇在2013年接受訪問時，也直認不諱，指事前未經雪妮黛知情及同意，為了令演出更迫真之下拍攝性侵戲，才有了影片中白蘭度塗抹奶油伸手進女孩下體，然後雪妮黛露出委屈、痛苦的表情。

▲《誘見巴黎最後探戈》重現《巴黎的最後探戈》的爭議場景。（圖／聯影提供）

鬧得沸沸揚揚的《巴黎最後探戈》，是貝托魯奇32歲時的作品，當年不僅被禁止上映，連母帶也被銷毀，但貝托魯奇自己偷留了一卷母帶。貝托魯奇本人還被義大利法庭判了4年的緩刑並褫奪公權5年。不過該片大膽探討情慾及倫理道德禁忌，影像衝擊既直接又震撼，貝托魯奇不尊重演員的惡劣行為完全可以從1月10上映電影《誘見巴黎最後探戈》窺見一二。

▲《誘見巴黎最後探戈》重現《巴黎的最後探戈》的爭議場景。（圖／聯影提供）

《誘見巴黎最後探戈》導演潔西卡帕盧改編自1972 年的電影《巴黎最後探戈》， 30多年後，女主角瑪麗亞雪妮黛公開講述當時與男主角馬龍白蘭度、導演貝托魯奇合作的痛苦經歷。導演以女主角瑪麗亞施奈德的表妹瓦妮莎雪妮黛所撰寫的小說《我的表姊瑪麗亞Tu t'appelais Maria Schneider》為藍本，描繪娛樂產業中的女性處境不對等的處境。

在近年#MeToo 浪潮中，探索合意及認知落差的模糊界線，亦揭示了在龐大權力結構下，對於職場性侵害與性騷擾事件，當事人講述經歷、探究真相與伸張正義之艱難，法國電影《誘見巴黎最後探戈》1月10日在台上映。