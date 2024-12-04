Apple產後7個月「鏡頭前掀衣」！肚皮真實狀態現形 網驚：好猛喔

記者潘慧中／綜合報導

Apple（黃暐婷）2022年與牙醫趙國翔低調完婚，事隔2年，4月平安迎來兒子的誕生。產後7個多月的她，3日難得在社群網站PO出肚皮的真實狀態，掀起衣服的模樣讓人留言驚嘆「好猛喔」！

▲Apple腹直肌已經完全密合了。（圖／翻攝自Instagram／appleweiting）



Apple透露生完小孩後才了解到「腹直肌分離」是許多產後婦女會面臨的問題，那是用手可以摸到的一條深溝，她一開始的深溝有2公分寬，「要用老師的按摩手法和紗布紮肚技巧讓腹直肌的深溝慢慢密合～。」

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▲Apple按摩完被束腰。（圖／翻攝自Instagram／appleweiting）



第一次接受按摩時，Apple坦言「痛到爆」，原因是她非常不耐痛。老師為了配合她，特別降低力道，結束後再用超長紗布將她肚子束起來，「第一次我就非常有感！按完隔天肚子還繼續有痠痛感。」

▲▼Apple產後被按摩肚皮。（圖／翻攝自Instagram／appleweiting）



隨著一次次的按摩，老師逐步增加力道，讓Apple有足夠時間適應，而她的腹直肌也逐漸恢復，肌肉越來越緊實，她甚至能在按摩過程中輕鬆地與老師聊天。

▲Apple已經當媽7個多月了。（圖／翻攝自Instagram／appleweiting）



最終，Apple成功將腹直肌分離的狀況恢復到0，「已經完全密合了！」她的驚人毅力和絕美狀態吸引不少人按讚，被留言直誇：「身材超好」、「好猛喔」、「恢復到當媽媽前了！」