獨／愛紗為債翻臉前經紀人？經紀人曝「已還了75萬！」

記者蕭雅玲／台北報導

愛紗今年2月爆婚變，今又爆出與前經紀人Katie合作20年，去年發片期間Katie幫她找了大陸金主投資150萬元，雙方因銷售不如預期鬧翻，對此愛紗新經紀人表示：「愛紗也想辦法賺錢『還債』，估算至少已還了近一半超過75萬元，剩下也希望能多接些工作，早日把金主投資的150萬元還清。」

▲愛紗26日晚間與經紀人發出共同聲明。（圖／翻攝自Facebook／千田愛紗 Aisa Senda）

經紀人表示，愛紗與前經紀人Katie兩人長期合作20年，早已視彼此為家人，但今卻遭爆料說她忘恩負義，經紀人也說：「20年來愛紗與Katie都是以信任的『默契約』在合作，並無所謂的白紙黑字的簽約，且Katie自三年前開始就到大陸發展，雙方並無鬧翻與不愉快之說。」

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▲愛紗26日晚間與經紀人發出共同聲明。（圖／翻攝自Facebook／千田愛紗 Aisa Senda）

但愛紗主要發展還是在台灣，所以上個月才會找上黃小柔經紀人幫忙，由於彼此認識很久，便以「默契約」方式合作，報導上寫愛紗與Katie為了發片鬧翻，經紀人也表示：「愛紗是個很重情的人，知道Katie幫她那麼多忙，即使雙方沒有正式合約，但還是想辦法要『盡力』賺錢，希望可以早日還清150萬元。」

而愛紗在新聞爆出後，也與Katie發表共同聲明，駁斥與Katie鬧翻之說，並強調：「兩人合作愉快，絕無媒體報導所謂忘恩負義之事，謝謝大家關心！」