《玩很大》2025首錄「4來賓含金量太高」！鋪紅毯迎接 萬人讚：怎請到的

記者潘慧中／綜合報導

《綜藝玩很大》開播以來，不只遊戲關卡引發討論，來賓陣容也成為關注焦點。官方Instagram 8日便公開了跨年後首次錄影的4位嘉賓，網友看了都一面倒狂讚：「含金量超高！」

▲林安可、陳傑憲、郭俊麟及陳冠宇近日一起上《玩很大》。（圖／翻攝自Instagram／mr.player.tw）



照片中，可以看到黑隊來賓請來陳傑憲和林安可，黃隊則是請到郭俊麟及陳冠宇，全是參加2024世界棒球12強賽的球員，讓《玩很大》不禁興奮地說：「奪冠之路走走走，走到玩很大啦！快鋪紅毯迎接！」

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▲▼KID拍下4名球員的私下面貌。（圖／翻攝自Instagram／circuskidd）



不只這樣，《玩很大》還為7日迎來31歲生日的陳傑憲補唱生日快樂歌，但提起當天在台中的錄製過程，他則在留言區和IG限時動態坦言：「沒在開玩笑的，玩很大沒在讓的！」

▲《玩很大》為陳傑憲補唱生日快樂歌。（圖／翻攝自Instagram／mr.player.tw）



至於重要的播出時間，《玩很大》表示觀眾可以在25日收看，吸引1.7萬人按讚直呼：「真的很期待」、「到底是怎麼請到大家都請不動的林安可」、「太扯了！夢幻組合」、「絕對看爆！」

▲網友反應。（圖／翻攝自Instagram／mr.player.tw）