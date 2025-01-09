不只邱軍！　洪其德染毒無照酒駕「撞死洗碗工」毀星路消失16年

記者陳芊秀／綜合報導

25歲歌手邱軍靠台語歌曲〈運轉人生〉爆紅，沒想到卻在去年（2024）12月27日凌晨駕車行經基隆市信一路，撞上站在路邊聊天的計程車司機並肇逃，導致其中1名李姓運將死亡，且事件發生後仍接連參加3場跨年演出。過去娛樂圈也曾發生類似的事件，藝人洪其德原本星途看漲，然而2008年因無照酒駕撞死一名餐廳洗碗工，最終退出演藝圈。

▲邱軍爆紅卻撞人肇逃導致一位計程車司機離世。（圖／公關照／索尼音樂提供）

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▲邱軍抵達基隆地檢署。（圖／記者郭世賢翻攝）

洪其德的家世背景顯赫，其祖父洪鼎元曾任刑事警察局局長，父親洪濬哲是前籃球國手及前立委。進入演藝圈後，他憑藉多檔外景節目如《食在好味道》、《黃金征服者》和《世界非常大》等迅速走紅，月收入高達20多萬，並以進口車代步，事業一片光明。

▲洪其德走紅時一度月入20萬，卻接連發生染毒、無照酒駕撞死人致事業毀光。（圖／翻攝自網路）

然而洪其德卻開始沉迷夜生活，甚至涉嫌吸毒，被關押至台北看守所進行48天勒戒。他先因酒駕拒測遭罰6萬元被吊銷駕照，但未吸取教訓，2008年無照酒駕，在墾丁撞死餐廳員工。當時他的酒測值高達1.28，幾乎失去意識，事後雖以330萬元與死者家屬和解，並在手腕刺青以警惕自己，但他的演藝生涯自此中斷，至今已16年無法復出。