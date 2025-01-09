VIXX太愛台灣！LEO、KEN接力登寶島　全場都能「近距離接觸」

記者吳睿慈／台北報導

南韓團體VIXX太想台灣粉絲！成員LEO與KEN在2025一開年就來和大家相見，兩人分別在11日以及過完農曆年的2月16日，接力來台會粉絲，除了帶來精彩演出，更祭出豐富的粉絲福利，證明VIXX對台灣星光的重視。

▲VIXX太想台灣粉絲，成員LEO與KEN接力來台。（圖／ONINN ASIA提供）



LEO來台前先對台灣星光喊話，除了想去最喜歡的餐廳吃飯，更期待與粉絲分享演出中的每一刻，並許下「希望在新的一年，能透過更加豐富多樣的模樣，以及新穎的活動與大家見面」的心願，他也透露跨年時與話劇《TEBAS LAND》和粉絲愉快地度過了2024年最後一天，工作結束後也和家人朋友相聚度過了舒服的時間。「2025 LEO FAN CONCERT [TAKE 운] IN TAIPEI」將於11日在台北登場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而KEN的台灣粉絲演唱會於2月16日舉行，他跨年時邊吃美食邊讀劇本，自嘲「過得非常認真」，此外他加碼許願「希望在新的一年裡成為所有人都想看到的藝人！只要能因為我得到哪怕一點點『愛』的感情和『幸福』和『安慰』就足夠了！」至於想對台灣的星光說什麼，他喊話「 想在臺北和粉絲們近距離互動嗚，想聽他們說話，讓他們開心。」KEN也預告此次演出將以夢幻主題打造高完成度舞台，並以細膩的音樂感性和歌唱實力征服粉絲。並透露2025新年計劃包含音樂劇、專輯發行及更多互動活動，期待透過這場演唱會與粉絲描繪嶄新回憶。

▲LEO與KEN分享跨年如何度過。（圖／ONINN ASIA提供）

兩場活動都在台北三創CLAPPER STUDIO挑戰同日舉行兩場演出，全場粉絲享有與Hi-Bye福利，VIP區還有機會參加合照或抽中親筆簽名小卡、明信片等限定周邊，購票請洽ibon售票系統，更多詳情可洽主辦單位ONINN ASIA官方社群網站。