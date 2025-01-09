《問問星星吧》韓知㒚入戲太深！愛慘李敏鎬　男方神回全場笑翻

記者吳睿慈／台北-首爾連線報導

南韓首部外太空影集《問問星星吧》9日舉辦記者會，男神李敏鎬、孔曉振首次合作就默契十足，兩人透過戲劇熟知彼此，爆笑開起對方玩笑，一個虧孔曉振腳趾頭很大，另一個則反擊「醜小鴨」，場上相愛相殺逗得全場哈哈大笑。而飾演李敏鎬女友的韓知㒚提到自己是一個深陷在愛情中的人，馬上被李敏鎬說「妳今天怎麼還在演戲，還那麼沉浸在角色當中」，入戲太深的回答，現場又是一陣笑聲。

▲《問問星星吧》是南韓首部外太空影集。（圖／Netflix提供）



​​李敏鎬飾演一位外表帥氣卻笨手笨腳的太空旅客「孔龍」，他的職業是一名婦產科醫師，在誤打誤撞之下踏入一片未知的太空領域。他與孔曉振飾演的金伊芙不僅在戲裡愛鬥嘴，戲外互動也很有趣，第一集戲劇裡，金伊芙服的腳趾受傷，李敏鎬打趣虧「她的腳趾頭很大」，惹得孔曉振在旁哭笑不得。談話間，孔曉振也形容李敏鎬像是「醜小鴨」，因為角色孔龍在太空船上其實不受歡迎，卻一直製造狀況，彷彿是尋求天鵝媽媽的關注，此時李敏鎬也馬上說，「我也是付了700億才上去的」，馬上被她打槍「那個是MZ集團的錢，不是你自己的錢！」

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▼▲孔曉振、李敏鎬兩人感情很好，對話相愛相殺。（圖／Netflix提供）



主持人提問這次李敏鎬、孔曉振以浪漫男神與女神回歸，兩個人是如何培養默契或增加彼此間的化學反應。孔曉振說兩人都是很慢熟的，兩人是屬於慢慢培養感情的人，她也指出，如果兩個人在一起開的火花就全部蹦出來，那後面就沒有任何驚喜感了。而輪到李敏鎬回答的時候，他說自己也很期待兩人的合作，爆笑的是，此時孔曉振同時幫李敏鎬拍掉衣服上的東西，讓他忍不住虧女方是在給自己壓力。

▲韓知㒚入戲太深，愛李敏鎬愛得死心蹋地。（圖／Netflix提供）



有趣的是，當幾位演員在分享自己角色時，韓知㒚分享自己的角色時，她提到是一個深陷在愛情中的人，這樣的回答馬上被李敏鎬反虧說「妳今天怎麼還在演戲，還那麼沉浸在角色當中」。吳正世在表示，先前與導演朴信雨在《雖然是精神病但沒關係》有過合作，很期待透過這部作品所傳達的訊息給觀眾。《問問星星吧》首兩集已於Netflix上線。