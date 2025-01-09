玉兔母「捷運站輪椅翻車」腦出血　急趕醫院簽病危單：我真的很怕…

記者張筱涵／綜合報導

藝人玉兔（鄭如吟）今（9日）在粉絲專頁上分享了一則令人心疼的消息，她的媽媽前一天在捷運站發生意外，導致後腦勺受傷並引發腦出血。

▲玉兔陪在媽媽身邊祈禱。（圖／翻攝自FACEBOOK／玉兔 鄭如吟）



玉兔今天發文表示，前一天工作期間突然接到電話通知「媽媽在捷運站輪椅翻車撞到後腦勺，診斷腦出血」，心急如焚地趕到醫院，並簽下了病危通知單。目前，玉兔的媽媽正在加護病房觀察中。

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▲玉兔母親目前在加護病房。（圖／翻攝自FACEBOOK／玉兔 鄭如吟）



玉兔坦言，面對這突如其來的變故，內心充滿恐懼和複雜的情緒，同時，她也感謝在捷運站當下伸出援手的好心人，也對醫護人員的細心照顧表達了深深的感激之情：「謝謝在捷運站幫忙的大家，謝謝醫護人員對媽媽的照顧，真心的感恩。」

這則貼文引起了許多網友的關注和關心，大家紛紛在留言區為玉兔加油打氣，祈禱她的媽媽能夠早日康復，「媽媽加油，早日康復，願平平安安」、「祝早日康復」、「早日康復，一切平安」、「祝福平安無事，早日康復」。

【玉兔臉書全文】

昨天工作到一半接到電話

說媽媽在捷運站輪椅翻車撞到後腦勺

診斷腦出血

趕到醫院後 簽下病危通知單

現在在ICU觀察中

我很怕 真的很怕⋯

心情真的很複雜

謝謝在捷運站幫忙的大家

謝謝醫護人員對媽媽的照顧

真心的感恩