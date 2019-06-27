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黃鐙輝搶錢學算命　回家先算跟老婆「合不合」

記者蕭雅玲／台北報導

黃鐙輝即將在暑假後投入大愛新戲拍攝，劇中飾演算命師的他日前上年代《MUSCH金點秀》錄影，透露為了演出，在劇組的造型師介紹下，特地跑去學紫微斗數，學了一個多月後，學會一些皮毛，回家第一個算的就是老婆跟他的合不合？沒想到兩個人命盤一個果真是「天作之合」，讓他覺得很有成就感。

▲▼黃鐙輝。（圖／記者蕭雅玲攝）

▲黃鐙輝日前上《MUCH金點秀》錄影。（圖／記者蕭雅玲攝）

他表示，自己對算命本來就是半信半疑，一直以來都會抱持著懷疑，包括對鬼神也是持著「寧可信其有、不可信其無的尊重態度」，但偏偏老婆萁萁很愛算，剛結婚生完女兒後，老婆還拉著他去算紫微斗數，對方告訴他「還會生兩個兒子」，當時他心想：「怎麼可能！我生一個都快掛了，怎麼可能再生兩個？」沒想到兩年後老婆竟然又懷孕，且還是懷男胎，讓他覺得很不可置信，現在回想起來還是覺得「很神奇！」。

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▲▼黃鐙輝。（圖／記者蕭雅玲攝）

▲黃鐙輝最近為戲跑去學算命。（圖／記者蕭雅玲攝）

「算命師說我會再生兩個，當時就覺得『我就算要再生，也應該算不出性別！』所以那次算命我完全沒放心上，卻沒想到接連又生了兩胎，竟然都是兒子！」

算命師除了神算他會再生兩個兒子外，還警告他要留意家裡會淹水，「當時我還想是不是小時候台中住的家，下雨天水溝都會塞住淹水，還半信半疑，沒想到後來我在南港買房子，兩個禮拜就遇到下豪大雨，家裡就淹水了！」讓他直呼：「也太神準了吧！」

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