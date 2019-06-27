不捨羅美玲拼豬寶寶太辛苦　Terry數度想放棄做人計畫　

記者蕭雅玲／台北報導

羅美玲日前傳出懷孕三個半月的消息，今（27日）與老公江振愷（Terry）一起上中天《麻辣天后傳》錄影坦言，因羅美玲屬羊、Terry屬豬，所以夫妻倆一直很希望可以生下一個屬羊、一個屬豬的小孩，卻沒想到為了生豬寶寶備受壓力，不捨老婆壓力太大，Terry還曾數度想放棄生豬寶寶的念頭。

▲羅美玲懷孕老公Terry陪同上節目。（圖／中天）

Terry坦言因為羅美玲已經39歲，屆齡高齡產婦，每次看到有些人為了懷孕打針，打了一百多針，加上前幾年常會聽到友人因為懷孕或生產而離開的消息，「我不一定要生幾個，也不希望老婆太辛苦，所以在這件事我反而看得很淡，甚至還數度跟她講過要放棄」，卻沒想到傳來好消息，「有了之後當然非常開心，但最重要是老婆可以平順生產就好！」

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▲Terry得知老婆羅美玲懷孕開心不已。（圖／中天）

Terry透露，老婆傳出懷孕消息後，最擔心就是她的工作，像她參與音樂劇《搭錯車》演出，預定十月要到紐約巡演，當時Terry還擔心老婆到美國巡演時，若在當地生產自己就得當美國人的爸爸，又想到萬一是在飛機上生產，「以後搭飛機都不用錢！」讓羅美玲哭笑不得。

但幸好《搭錯車》劇組很貼心跟Terry說：「若你擔心可以一起去工作，演她（羅美玲）在劇中賣麵的老公，當時聽到還有點心動，心想當初我們就是在美國，若我一起參與演出，就可以再一起去美國。」後來考慮到兒子小吉羊沒人帶，所以只好放棄在《搭錯車》的客串演出。