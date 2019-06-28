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阿翔全面停工！《綜藝新時代》現身影與黑熊合照

記者蕭雅玲／台北報導

阿翔與謝忻爆出不倫戀後，經紀公司以「全面停工」做出處分，為事件做止血，而他與浩子主持的《綜藝新時代》日前錄影也不見蹤影，製作單位表示，阿翔之前錄影的存稿可以撐到七月底，預計八月開始節目中將看不到他的身影。

▲▼阿翔、夏語心。（圖／民視）

▲阿翔爆出不倫戀前與來賓夏語心一起錄影。（圖／民視）

日前製作單位到高雄蓮池潭出外景，找來馬國畢、夏語心等人擔任來賓。錄影時製作單位要外團隊挑戰「水上彈跳包」，這次不只要飛高高外，飛出去瞬間還要將巨大骰子丟出，玩刺激的水上「希巴拉」（台），只見藝人從彈跳板上跳到水上浮墊，彈飛上去拋出骰子，馬國畢在挑戰過後直呼：「瞬間都看到85大樓了！」，而怕高的浩子看到這樣景象，頻頻求饒並拱洪都拉斯上去玩，搞笑的求饒模樣讓現場人員笑翻。

後來一行人去到高雄壽山動物園，享樂組可餵可愛的狐獴，而加班組則是要幫「台灣黑熊」做健檢，量身長、肛溫，還有最恐怖是要把台灣黑熊嘴巴扳開，幫他檢查口腔，沒想到藝人進行到一半，黑熊的麻醉居然退了，起身大爆走跑來追藝人，嚇得馬國畢臉色發白全身僵硬，夏語心更是嚇得花容失色崩潰尖叫：「你們真是一群神經病！」怒罵製作單位是神經病，整個人大爆走。
 

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夏語心, 馬國畢, 浩子, 阿翔, Grace, 謝忻

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