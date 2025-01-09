尾牙穿太辣！被說「期許能像尚樺的胸有雄心」 蔡尚樺機智回應阿Ken

記者潘慧中／綜合報導

蔡尚樺為主播出身，轉戰主持《全民星攻略》、《全明星運動會》等節目的表現亮眼，能力備受肯定。最近適逢尾牙季，她和阿Ken一起搭檔主持，聽到對方說「期待明年我們都能像尚樺的胸一樣有雄心壯志」時，她的回話方式也相當機智。

▲阿Ken和蔡尚樺最近一起主持尾牙。（圖／翻攝自Instagram／gladys.tsai）



照片中，可以看到蔡尚樺身穿一件深藍色的閃亮長禮服，緊身剪裁完美勾勒出身材曲線，V領設計完美襯托出豐滿半球，整體設計高雅大方又不失性感。

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▲▼蔡尚樺穿得超辣！（圖／翻攝自Instagram／gladys.tsai）



格外引起討論的是，再度和阿Ken搭檔主持的蔡尚樺，聽到對方說「期待明年我們都能像尚樺的胸一樣有雄心壯志」時，她也反應很快地回話，「相信2025營收也會如Ken哥的胸肌一般再創奇蹟！」

▲阿Ken和蔡尚樺不是第一次搭檔主持。（圖／翻攝自Instagram／gladys.tsai）



不只這樣，蔡尚樺還誇讚阿Ken絕對是全台灣身材最好的男主持人。雙方這次的搭檔，一起在台上大跳〈APT.〉之外，還加上十六蹲和公主抱，看起來合作得十分開心。