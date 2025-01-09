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畢書盡《紅白》造型撞臉GD超驚豔！　演出嘉賓是「歌后＋大咖樂團」

記者蔡琛儀／台北報導

畢書盡去年底推出暌違3年的全新專輯《BII WITH YOU》，並受邀參與台視除夕播出的《2025超級巨星紅白藝能大賞》演出，也宣布即將在4月19日在台北流行音樂中心舉辦演唱會，目前已經開始積極投入構思演唱會內容這次《紅白》是他相隔2年再度登上紅白舞台，並和金曲歌后孫盛希合作，兩人選擇以洗腦神曲〈APT.〉來帶動全場歡樂氣氛。

▲▼畢書盡《紅白》。（圖／索尼提供）

▲畢書盡《紅白》從頭紅到腳。（圖／索尼提供）

畢書盡和孫盛希雖是好友，但這回是首次合體合作，平時有空就會上舞蹈課的畢書盡，原本對這首歌曲就有一定的熟悉度，他第一次排練就上手，他仍然投入多次彩排增加和孫盛希之間的表演默契。而練舞過程中，兩人溝通時，中文講一講就會自然切換到韓文，不一會兒又講中文，孫盛希笑說：「我跟畢書盡明明可以用韓文聊天，結果又很常用中文溝通，很順，然後就會自己沉思一下，這氛圍很奇妙。可能大家都太習慣用中文工作了，反而中文會一直冒出來。」

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此外，他也邀請和他共同打造搖滾勁曲〈偶像歌手〉的好友、當紅樂團TRASH擔任神秘嘉賓，在紅白舞台上首次公開唱這首歌，而與TRASH就是結識在2年前的紅白後台，當時他們使用同一間休息室，鼓手魁剛主動跟畢書盡搭話，牽起這段緣份，也相約要一起合作寫歌，進而在去年誕生了〈偶像歌手〉這首歌曲。

▲▼畢書盡《紅白》。（圖／索尼提供）

▲▼畢書盡《紅白》與孫盛希、TRASH合作演出。（圖／索尼提供）

▲▼畢書盡《紅白》。（圖／索尼提供）

這次畢書盡接到紅白的邀約，第一時間就想到可以在紅白的舞台上首唱這首歌，馬上邀請TRASH加入演出陣容，TRASH十分爽快的一口答應，並特別在事前保密，但因這首歌難度極高，對畢書盡和TRASH都是大挑戰，尤其他最後15秒的高音配搭阿夜的吼音要一氣呵成唱完，唱一遍就十分消耗能量，他們在彩排時大呼：「這首歌一天不能唱超過3次。」而畢書盡為了這此演出，更特別染上紅髮、一身紅衣造型，再配上紅色隱形眼鏡，從頭紅到腳喜氣現身。

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