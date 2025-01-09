ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

施柏宇《夏日最後的祕密》再扮高中生　程予希、林子閎陷三角關係

記者蕭采薇／台北報導

青春愛情電影《夏日最後的祕密》，改編自暢銷作家「晴菜」的同名小說《夏日最後的祕密》，由施柏宇、程予希、林子閎主演，峮峮、紀卜心、賴雅妍、曾少宗也參與演出。施柏宇飾演帶點神秘又頑皮的屁孩，並繼《想見你》後再度詮釋高中生。

▲施柏宇、程予希、林子閎電影《夏日最後的祕密》捲三角戀。（圖／阿榮影業提供）

▲施柏宇、程予希《夏日最後的祕密》演出高中生青春愛情。（圖／阿榮影業提供）

電影《夏日最後的祕密》講述蘇明儀（程予希飾演）暗戀同校的顏立堯（施柏宇飾演）很久了，沒想到分班後成為同學，顏立堯不受拘束的性格讓他經常被風紀股長蘇明儀「記名字」，記著記著，同時也在心裡刻下了不可磨滅的印記。

[廣告]請繼續往下閱讀...

殊不知，卸下風紀的她，只是一個暗戀他許久的傻女孩罷了。當別人還在揮霍青春，年少的三人被迫提早面對人生的課題。「其實，我早就喜歡你，只是不敢告訴你」故事線長達十年，懞懂的他們各自把祕密埋在心底，直到真正變成大人的那一天。 

▲施柏宇、程予希、林子閎電影《夏日最後的祕密》捲三角戀。（圖／阿榮影業提供）

▲施柏宇再度詮釋高中生。（圖／阿榮影業提供）

本片由《想見你》人氣卡司施柏宇飾演帶點神秘又頑皮的屁孩，再度詮釋高中生的他表示：「這次飾演的是顏立堯，他是校園風雲人物熱愛運動，但在看似巔峰的高光時刻，卻遭逢人生最大挫敗，跟我過去演出的角色蠻不一樣，大家可以期待。」

女主角蘇明儀由憑藉劇集《第一次遇見花香的那刻》榮獲金鐘迷你劇集最佳女配角獎的程予希飾演，詮釋高中生到職場女攝影師，一點都不違和，程予希談起角色表示：「這個角色的率真勇敢，以及對於情感的執著都令我動容。」

▲施柏宇、程予希、林子閎電影《夏日最後的祕密》捲三角戀。（圖／阿榮影業提供）

▲程予希詮釋高中生到職場女攝影師。（圖／阿榮影業提供）

林子閎首次登上大銀幕演出深情男孩程硯，劇中挑戰許多內心戲，他形容：「為了揣摩角色有做了許多功課，和過去詮釋的角色有很多不同面向，應該會讓許多人心疼！」電影中的三角關係令人揪心。

▲施柏宇、程予希、林子閎電影《夏日最後的祕密》捲三角戀。（圖／阿榮影業提供）

▲《夏日最後的祕密》林子閎首次登上大銀幕。（圖／阿榮影業提供）

施柏宇談起與程予希首次合作瘋狂稱讚，表示：「戲外的她非常會照顧人，跳回角色又瞬間變成一個小妹妹，真的很可愛。」程予希與林子閎認識多年，首度合作她笑說：「我們就像好兄弟，常常互嗆來互嗆去，但我不得不說，戲外我就像他跟施柏宇的電燈泡，他們太黏了！」

▲施柏宇、程予希、林子閎電影《夏日最後的祕密》捲三角戀。（圖／阿榮影業提供）

▲《夏日最後的祕密》程予希、林子閎捲三角戀。（圖／阿榮影業提供）

施柏宇則對林子閎表示感謝透露：「雖然拍攝時間不長，但在他身上學到很多東西，他也都不吝嗇與我分享。」三人因戲培養的好感情，令人期待電影裡的精采火花。《夏日最後的祕密》由威視電影發行，將於4月30日上映。

▲施柏宇、程予希、林子閎電影《夏日最後的祕密》捲三角戀。（圖／阿榮影業提供）

▲《夏日最後的祕密》（左起）鄭穎、紀卜心、林子閎（後）、程于希、施柏宇（後）、張宸呈、黃柏峰。（圖／阿榮影業提供）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

推薦閱讀

《玩很大》2025首錄「4來賓含金量太高」！鋪紅毯迎接 萬人讚：怎請到的

《玩很大》2025首錄「4來賓含金量太高」！鋪紅毯迎接 萬人讚：怎請到的

小S遭鮮肉「襲胸摳私密部位」！失誤惹全場傻眼…她開罵：覺得被羞辱

小S遭鮮肉「襲胸摳私密部位」！失誤惹全場傻眼…她開罵：覺得被羞辱

不只邱軍！　洪其德染毒無照酒駕「撞死洗碗工」毀星路消失16年

不只邱軍！　洪其德染毒無照酒駕「撞死洗碗工」毀星路消失16年

尾牙穿太辣！被說「期許能像尚樺的胸有雄心」 蔡尚樺機智回應阿Ken

尾牙穿太辣！被說「期許能像尚樺的胸有雄心」 蔡尚樺機智回應阿Ken

鏡頭前「手指塗奶油」性侵19歲素人！　女主角淚訴：那不是戲，是強暴

鏡頭前「手指塗奶油」性侵19歲素人！　女主角淚訴：那不是戲，是強暴

Apple產後7個月「鏡頭前掀衣」！肚皮真實狀態現形 網驚：好猛喔

Apple產後7個月「鏡頭前掀衣」！肚皮真實狀態現形 網驚：好猛喔

《紅白》唱一半「假牙掉下來」！工作人員全笑翻 艾薇尬認：瘋了omg

《紅白》唱一半「假牙掉下來」！工作人員全笑翻 艾薇尬認：瘋了omg

嚴立婷挨酸「鳥仔腳太噁」遭疑病態減肥　曝細腿原因：要罵我爸？

嚴立婷挨酸「鳥仔腳太噁」遭疑病態減肥　曝細腿原因：要罵我爸？

玉兔母「捷運站輪椅翻車」腦出血　急趕醫院簽病危單：我真的很怕…

玉兔母「捷運站輪椅翻車」腦出血　急趕醫院簽病危單：我真的很怕…

獨家／邱軍撞死人遭經紀、唱片公司切割　業界人士估「恐賠千萬以上」

獨家／邱軍撞死人遭經紀、唱片公司切割　業界人士估「恐賠千萬以上」

捲床照又被換角！李明德宣布退圈「別再批判我」：身無分文無法生存

捲床照又被換角！李明德宣布退圈「別再批判我」：身無分文無法生存

《魷魚遊戲2》討論度最高角色TOP10！　他一出場就吸睛「很難不喜歡」

《魷魚遊戲2》討論度最高角色TOP10！　他一出場就吸睛「很難不喜歡」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

《玩很大》2025首錄「4來賓含金量太高」！鋪紅毯迎接 萬人讚：怎請到的

小S遭鮮肉「襲胸摳私密部位」！失誤惹全場傻眼…她開罵：覺得被羞辱

不只邱軍！　洪其德染毒無照酒駕「撞死洗碗工」毀星路消失16年

尾牙穿太辣！被說「期許能像尚樺的胸有雄心」 蔡尚樺機智回應阿Ken

鏡頭前「手指塗奶油」性侵19歲素人！　女主角淚訴：那不是戲，是強暴

Apple產後7個月「鏡頭前掀衣」！肚皮真實狀態現形 網驚：好猛喔

《紅白》唱一半「假牙掉下來」！工作人員全笑翻 艾薇尬認：瘋了omg

嚴立婷挨酸「鳥仔腳太噁」遭疑病態減肥　曝細腿原因：要罵我爸？

玉兔母「捷運站輪椅翻車」腦出血　急趕醫院簽病危單：我真的很怕…

獨家／邱軍撞死人遭經紀、唱片公司切割　業界人士估「恐賠千萬以上」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

夏日最後的祕密, 施柏宇, 程予希, 林子閎

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 關穎「深V開到肚臍」喊話柳演錫：什麼姿勢都可以！　備50萬現金豪發紅包
  2. 草爺、林岱縈送愛進校園 「電子花車加辦桌」超台味
  3. 獨家／蕭秉治痛訴遭霸凌！　「整個人被拖下樓梯」全身是傷
  4. 《再見愛人》大結局！　楊子「我又不是找不著更好的」全網罵爆
  5. 身患「不治之症」！《史瑞克》驢子原型安樂死　享年30歲
  6. 結婚17年切了！　潔西卡艾芭驚傳分居製作人夫婿
  7. 徐懷鈺爆疏遠小S內幕！　公開真心話「心結藏17年」當場噴淚
  8. 李易「宿醉後遺症」闖禍！　搭高鐵找不到車傻眼：我又眼花
  9. 施柏宇《夏日最後的祕密》再扮高中生　程予希、林子閎陷三角關係
  10. VIXX太愛台灣！LEO、KEN接力登寶島　全場都能「近距離接觸」

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366