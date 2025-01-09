施柏宇《夏日最後的祕密》再扮高中生　程予希、林子閎陷三角關係

記者蕭采薇／台北報導

青春愛情電影《夏日最後的祕密》，改編自暢銷作家「晴菜」的同名小說《夏日最後的祕密》，由施柏宇、程予希、林子閎主演，峮峮、紀卜心、賴雅妍、曾少宗也參與演出。施柏宇飾演帶點神秘又頑皮的屁孩，並繼《想見你》後再度詮釋高中生。

▲施柏宇、程予希《夏日最後的祕密》演出高中生青春愛情。（圖／阿榮影業提供）



電影《夏日最後的祕密》講述蘇明儀（程予希飾演）暗戀同校的顏立堯（施柏宇飾演）很久了，沒想到分班後成為同學，顏立堯不受拘束的性格讓他經常被風紀股長蘇明儀「記名字」，記著記著，同時也在心裡刻下了不可磨滅的印記。

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殊不知，卸下風紀的她，只是一個暗戀他許久的傻女孩罷了。當別人還在揮霍青春，年少的三人被迫提早面對人生的課題。「其實，我早就喜歡你，只是不敢告訴你」故事線長達十年，懞懂的他們各自把祕密埋在心底，直到真正變成大人的那一天。

▲施柏宇再度詮釋高中生。（圖／阿榮影業提供）

本片由《想見你》人氣卡司施柏宇飾演帶點神秘又頑皮的屁孩，再度詮釋高中生的他表示：「這次飾演的是顏立堯，他是校園風雲人物熱愛運動，但在看似巔峰的高光時刻，卻遭逢人生最大挫敗，跟我過去演出的角色蠻不一樣，大家可以期待。」

女主角蘇明儀由憑藉劇集《第一次遇見花香的那刻》榮獲金鐘迷你劇集最佳女配角獎的程予希飾演，詮釋高中生到職場女攝影師，一點都不違和，程予希談起角色表示：「這個角色的率真勇敢，以及對於情感的執著都令我動容。」

▲程予希詮釋高中生到職場女攝影師。（圖／阿榮影業提供）

林子閎首次登上大銀幕演出深情男孩程硯，劇中挑戰許多內心戲，他形容：「為了揣摩角色有做了許多功課，和過去詮釋的角色有很多不同面向，應該會讓許多人心疼！」電影中的三角關係令人揪心。

▲《夏日最後的祕密》林子閎首次登上大銀幕。（圖／阿榮影業提供）

施柏宇談起與程予希首次合作瘋狂稱讚，表示：「戲外的她非常會照顧人，跳回角色又瞬間變成一個小妹妹，真的很可愛。」程予希與林子閎認識多年，首度合作她笑說：「我們就像好兄弟，常常互嗆來互嗆去，但我不得不說，戲外我就像他跟施柏宇的電燈泡，他們太黏了！」

▲《夏日最後的祕密》程予希、林子閎捲三角戀。（圖／阿榮影業提供）

施柏宇則對林子閎表示感謝透露：「雖然拍攝時間不長，但在他身上學到很多東西，他也都不吝嗇與我分享。」三人因戲培養的好感情，令人期待電影裡的精采火花。《夏日最後的祕密》由威視電影發行，將於4月30日上映。

▲《夏日最後的祕密》（左起）鄭穎、紀卜心、林子閎（後）、程于希、施柏宇（後）、張宸呈、黃柏峰。（圖／阿榮影業提供）