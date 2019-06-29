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《鏗鏘玫瑰》花8年寫劇本　奧斯卡女星3分鐘寫出「超狂歌曲」

記者林映妤／台北報導

音樂電影《鏗鏘玫瑰》描寫年輕單身媽媽，踏上一心想成為鄉村音樂天后的築夢之路，並透過女主角潔西伯克利（Jessie Buckley）演唱一首又一首動人的鄉村歌曲，牽引出動人的家庭詩篇。

令人驚訝的是，潔西竟在受訪時自爆以前一直覺得鄉村音樂很「俗」，但她也進一步解釋：「因為演這部電影，開始接觸到鄉村音樂以後，我現在變成鄉村音樂的狂熱粉絲，一天不聽就覺得渾身不對勁！」

▲▼《鏗鏘玫瑰》潔西伯克利。（圖／采昌提供）

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▲▼《鏗鏘玫瑰》潔西伯克利因為電影愛上鄉村音樂。（圖／采昌提供）

▲▼《鏗鏘玫瑰》潔西伯克利。（圖／采昌提供）

此外，本片從200多首創作中，選出多首電影原創插曲，竟是由奧斯卡、金球獎得獎女星瑪麗史汀柏格（Mary Steenburgen）譜寫而成。她用演員的角度，完全進入女主角的內心，將她說不出口的心情完美融入歌曲當中，就連編劇妮可泰勒（Nicole Taylor）都敬佩表示：「只有得過奧斯卡的女演員，才能寫出這樣子的歌曲！我花了8年時間撰寫劇本，卻被她用3分鐘的歌曲捕捉到精隨！」

▲▼《高年級姐妹會》劇照。（圖／威視提供）

▲瑪麗史汀柏格（右）近年作品有《高年級姐妹會》。（圖／威視提供）

好萊塢演技派女星瑪麗史汀柏格，曾憑藉電影《天外橫財》勇奪奧斯卡、金球獎最佳女配角獎，近期更因為主演《別跟山過不去》、《高年級姐妹會》等電影，被台灣觀眾所熟知。令人驚訝的是，多才多藝的她，從2007年開始以詞曲創作人身份，推出過不少動人歌曲。

今年瑪麗史汀柏格為《鏗鏘玫瑰》量身譜寫原創插曲《No Place Like Home》，「寫這首歌曲的時候，我一直想像著，如果是由我來演出這個角色，我的心情會是如何。」《鏗鏘玫瑰》7月12日上映。

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