Vicky自嘲「大家現在看到我都讓位」！　好友爆料她私下超玻璃心

記者劉宛欣／綜合報導

女星Vicky、黃小柔日前上節目爆料某流量女星私下無禮、搭火車佔位，隨著風波延燒多日，黃小柔事後證實所說的是啦啦隊女孩林襄及林穎樂其中一人，消息曝光後掀起討論。Vicky近日登上《阿姐萬歲》節目，被吐槽成為了「流量密碼」，對此她也大方自嘲「現在大家看到我都會讓位」。

▲Vicky自嘲佔位風波。（圖／翻攝YouTube／阿姐萬歲）

Vicky日前登上《阿姐萬歲》，由於剛發生林襄佔位風波不久，她被吐槽是「流量密碼」，聞言馬上笑著站起來「現在大家看到我都會先起來讓座」，大方地自嘲，主持人陳孟賢也跟著開玩笑：「今天看到Vicky姐來，自動讓位」，一旁苗可麗幫忙緩頰「其實她也不是這樣，你如果好好地說，不好意思因為怎樣，我覺得她很願意說那沒關係妳就坐這裡，就是不要太理所當然，別人可能就會不是很舒服」，Vicky則緊張喊出「姐！」，還示意剪接師幫忙剪掉這段。

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▲主持人也調侃Vicky。（圖／翻攝YouTube／阿姐萬歲）

好友甄莉與她一起登上節目，大爆Vicky「其實很玻璃心」，甄莉表示「就是其實明明很在意人家講什麼或幹嘛，可是她都自己回家偷偷傷心或是告訴我們，可是在當下她都用笑笑的帶過」，殊不知苗可麗又提起佔位風波，直呼「那很準啊」，陳孟賢也說「又在講最近的新聞嗎？」引起哄堂大笑。