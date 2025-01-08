王子、毛弟「0元爽住昆凌豪宅」！4年天王嫂一毛未收…現省864萬

▲王子邱勝翊（左）與毛弟邱宇辰（右）傳出免費入住昆凌所購置的五千萬豪宅。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

周杰倫老婆昆凌6年前砸5千萬元買下北市內湖社區大樓12樓，原是要給媽媽北上有個落腳處，最後由好友王子邱勝翊及毛弟邱宇辰於2021年租借入住。不過據讀者向本刊爆料，副業經營業績破億的王子與毛弟根本是免費入住該豪宅，「天王嫂」昆凌一毛未收義氣提供，跟周董一樣對朋友相當大方，以月租金18萬元估算，兄弟倆4年來可說是現省房租864萬元。

昆凌自2015年嫁給周杰倫後，過著優渥的天王嫂生活，還砸了5千萬元在內湖買下高級社區大樓欲讓媽媽入住，後來媽媽並沒北上，結果昆凌將該豪宅以「租屋」名義給王子與毛弟住。只是根據讀者透露，雖然對外說法是「租」，實際上是「免費出借」，就是租金部分一毛錢都不收。

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▲天王嫂昆凌6年前花5千萬元，買下北市內湖社區大樓12樓。（圖／鏡週刊提供）

於是王子、毛弟兄弟倆只需負責每個月的水、電費及管理費。據網路上所描述，昆凌所買的大樓三面環山，頂樓有無邊際泳池，緊鄰大直美麗華商圈，位居內湖、大直雙核心地段，並有22.5公分中空樓板，建材配備等級佳，為周邊指標性建築。

▲周杰倫（中）對生命裡的兩個女人媽媽葉惠美（左）及老婆昆凌（右）都相當寵愛，母親節還親自下廚煮飯給兩人吃。（圖／翻攝自周杰倫IG)

若以該社區一戶近百坪的住家，每月租金約18萬元來估算，王子與毛弟兄弟倆從2021年入住至今，4年來光租金就省了864萬元，昆凌對好友的豪氣，絲毫不輸給老公周杰倫。對於免費租住昆凌豪宅一事，王子所屬喜鵲娛樂回應：「不過問藝人私事，謝謝。」



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