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《絕命毒師》主角房子宣布出售！　「屋頂狂被丟披薩」屋主受不了

記者劉宛欣／綜合報導

美國新墨西哥州阿布奎基市一棟平房因為成為《絕命毒師》（Breaking Bad）影集的重要取景地，吸引了大批影迷慕名前來。然而，這些朝聖行為卻讓現任屋主一家飽受困擾，有影迷模仿劇中情節將披薩丟上屋頂，甚至擅闖庭院戲水。如今，屋主因雙親過世決定賣房，開價近400萬美元（約1.3億台幣），但專家估計實際市值僅約34萬美元（約1200萬台幣）。

▲《絕命毒師》中主角家成為影迷朝聖點。（圖／翻攝自劇照）

▲《絕命毒師》深受廣大影迷喜愛。（圖／翻攝自劇照）

該屋曾在2008年開播的美劇《絕命毒師》中成為主角懷特老師（Walter White）的家。影集描述一位罹癌化學老師被迫踏上製毒販毒的不歸路，至今共獲得16座艾美獎，成為影迷經典之作。屋主透露自影集播出後，常有影迷前來朝聖，有時一天會有數百輛車經過，她和家人被迫架設金屬柵欄並安裝攝影機以保護隱私，但仍無法完全阻止擅闖行為。

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▲《絕命毒師》中主角家成為影迷朝聖點。（圖／翻攝自劇照）

▲《絕命毒師》中主角家成為影迷朝聖點。（圖／翻攝自劇照）

▲《絕命毒師》中主角家成為影迷朝聖點。（圖／翻攝自劇照）

影集中主角將披薩丟上屋頂的場景成為經典，但也引發影迷模仿潮。屋主無奈表示，影迷不僅模仿丟披薩，甚至有人擅闖家中泳池。屋主一家自1970年代起便住在此，隨著雙親過世，才決定將房子賣出「這裡是我們的家已超過半世紀，但現在是時候向前看了。」

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