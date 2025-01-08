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柔柔做甜點孝敬余天、李亞萍　結局反轉遭虧：下次別做了！

記者王靖淳／綜合報導

柔柔2023年宣布嫁給藝人余祥銓，同年11月生下女兒「小元寶」，平時會在社群記錄家庭生活的她，今（8）日透過Threads大方回覆一名網友的發文，除了透露在家都不用做家事之外，同時也分享自己做甜點給公公余天及婆婆李亞萍吃，結果兩人吃了之後竟對她說：「妳很棒，但下次別做了。」

▲▼柔柔余祥銓。（圖／翻攝自Instagram／rou860209）

▲柔柔2023年嫁給余祥銓。（圖／翻攝自Instagram／rou860209）

透過柔柔回覆的貼文可見到，一位網友提問，詢問有哪位媳婦能在婆婆家不洗碗、不煮飯、也不做任何家事，並表示對這樣的人感到非常佩服。對此，柔柔幽默地回應：「我耶～～～」，並分享一個趣味小故事，揭露她在家中的地位。她透露幾年前曾心血來潮做甜點給公公和婆婆吃，雖然兩人對她的廚藝表示讚賞，不過也友善地建議她「下次別做了。」

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▲▼柔柔。（圖／翻攝自Threads／rou860209）

▲柔柔透露在家不用做家事。（圖／翻攝自Threads／rou860209）

事實上，柔柔日前曾上節目大方分享私下與李亞萍的真實互動。她坦言與老公余祥銓都沒什麼在做家事，所以房間常亂成一團，尤其當李亞萍來家裡時，她總是用「快速收拾法」應急。她舉例說，衣服亂丟在客廳時，聽到婆婆的腳步聲，她就會趕緊把衣服搬到沙發上再用棉被蓋住，讓李亞萍稱讚她：「柔柔好棒，真會整理家裡。」

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柔柔, 余祥銓, 結婚, 余天, 李亞萍

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