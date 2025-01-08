三上悠亞脫褲「露出蜜桃屁股蛋」辣暈！　狂吸12萬人朝聖按讚

記者劉宛欣／綜合報導

AV女優三上悠亞2023年引退後，專注於經營個人品牌，也積極挑戰各個領域，成為成功轉型的代表人物。她以親和力及高人氣持續活躍於社群上，經常分享生活點滴寵粉。她先前宣布即將於1月推出首本美容書，並為了新書拍攝大膽露出屁股蛋的性感寫真，展現她的自信與性感魅力。

▲三上悠亞即將推出美容書。（圖／翻攝自三上悠亞Instagram）

三上悠亞近日在Instagram上宣布這一喜訊，透露這次美容書記錄了她的私密美容秘訣，希望幫助大家變得更美。為了宣傳新書，她親自參與拍攝，寫真以自然風格為主，她表示「喜歡它的感覺」，對於成果非常滿意。照片中，她穿著灰色挖洞上衣，搭配低腰褲頭，展現蜜桃臀與傲人的魔鬼曲線，性感指數爆表，讓不少粉絲直呼養眼。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲三上悠亞性感露出蜜桃臀。（圖／翻攝自三上悠亞Instagram）

三上悠亞計畫於1月18日、19日分別在大阪、東京舉行簽書會，讓粉絲有機會與她近距離互動。消息一出引發熱烈回應，短時間內吸引超過12萬人按讚，留言區充滿粉絲期待的聲音「超級漂亮又性感」、「太可愛了」、「又可愛又美到不像話啊」，不少人直呼期待見到女神本人。