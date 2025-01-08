楊貴媚脫口：失業了「我要離家出走！」　曝大愛台特殊規定「要尊重規矩」

記者蕭采薇／台北報導

「雙金影后」楊貴媚去年接連以《有生之年》拿下金鐘視后，以及《小雁與吳愛麗》獲得金馬獎最佳女配角。她8日獲頒「年度台灣正面形象影響力人物」，突然脫口：「我已經失業了，我要離家出走！」楊貴媚接著解釋，因為這兩年工作滿檔，完全沒有休息，想休息一段時間。

▲楊貴媚出席「第七屆華文公關獎頒獎典禮」。（圖／記者周宸亘攝）

楊貴媚透露和經紀公司抱怨：「你們都把我當18歲年輕人一樣在操，每天都工作，沒一天休息！」她也感嘆：「從去年12月咳到現在，每天把止咳藥當飯吃。」楊貴媚笑說，要去讓公司找不到的地方流浪，「還沒想好去哪，但要是沒有人認識我的地方。」

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不過楊貴媚沒打算要退休，她說：「沒必要說息影，不想工作不要接就好，遇到不錯的角色，就出來玩一玩。」楊貴媚跨年夜在大安森林公園陪哭，登上CNN、BBC等國際媒體，她說：「跨年前走去開車的時候，我在想，2024年我是很幸運的人。」

▲楊貴媚獲頒「年度台灣正面形象影響力人物」。（圖／記者周宸亘攝）

而與三千人露天看電影《愛情萬歲》的經驗，她笑說很特別，「大家一起看親密戲的時候，我好害羞喔！但那時年輕就是漂亮，皮膚多緊緻。」也透露導演蔡明亮一直想聚集原班人馬拍片，而陳昭榮當天因故未現身，楊貴媚也開玩笑說：「藉口啦！一定是變醜了，不敢讓我們看。」

而針對大愛台近來爭議，曾演過大愛戲的楊貴媚表示不清楚內容，但以自己經驗提到，大愛沒辦法置入，連有拍到豬肉都要打馬賽克，「每個台的台性不一樣，大愛是宗教台，要接拍就要尊重規矩。」

▲楊貴媚（中）與李康生、蔡明亮到大安森林公園「邊哭邊跨年」，還登上國際媒體。（圖／國家影視聽中心提供）

楊貴媚也提到，因為大愛台的劇本都是真人真事，劇中提到的角色都須本人授權，「如果要拍這個人的故事，我不想給你拍，他們就不會寫這條線，要改劇本是滿難的。」並認為這些糾紛不會是單一原因引起，所以很難說誰對誰錯，但也表示過去如果對劇本提出問題，大愛的確都會特別開會討論。