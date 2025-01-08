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講貌似、立馬遭「支語警察」出征！　網紅律師開轟：真的莫名其妙

記者劉宛欣／綜合報導

近年因抖音、陸劇等熱潮，不少台灣網友也受中國大陸文化影響，使用起對岸用語，此舉也被部分認為應該完全杜絕「支語」的人批評，而較為激進的族群被稱為「支語警察」。經常在臉書分享時事看法的網紅律師巴毛便發文感嘆，認為部分人士糾正過頭，直呼「不是你不常用、沒見過的詞就叫支語好嗎？」

▲巴毛砲轟「支語警察」。（圖／翻攝自巴毛律師臉書）

▲巴毛砲轟「支語警察」。（圖／翻攝自巴毛律師臉書）

巴毛8日在臉書發文，有感而發表示「最近網路上很多支語警察」，她提到自己也不喜歡視頻（影片）、YYDS（永遠的神）、西紅柿（番茄）、土豆（馬鈴薯）等用詞，但有部分較為激進的網友就連看到「貌似」、「立馬」、「樓主」等詞，都覺得是對岸用語，她批評「去說人家被支，我真的覺得莫名其妙」。

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▲巴毛砲轟「支語警察」。（圖／翻攝自巴毛律師臉書）

▲巴毛發文。（圖／翻攝自巴毛律師臉書）

巴毛認為同一個狀態的形容詞本來就很多，直言「會覺得只能講『好像』不能講『貌似』是小學考同義詞都零分嗎？」可說是砲火全開，她還指出「立馬」並非中國網路新創詞，早在《紅樓夢》等經典文學作品就都出現過，而「樓主」更是20幾年前PTT就已經廣泛使用，最後呼籲「支語警察」說：「不是你不常用、沒看過的詞就叫支語好嗎？」

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