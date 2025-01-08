艾瑞絲隆乳「罩杯暴風升級B→D」！　忍痛變美曝心聲：我會撐下去

記者王靖淳／綜合報導

網紅艾瑞絲曾是YouTuber反骨男孩的成員，平時會在社群記錄生活的她，最近發文分享隆乳心得，透露自己順便做縮乳頭手術從B變D，同時也坦言，手術後的疼痛與日常生活的種種不便，「我敬佩所有隆乳過的女子，這真的很痛。為了美，我會撐下去的。」

▲艾瑞絲。（圖／翻攝自Facebook／Aries艾瑞絲）

艾瑞絲表示，她對所有經歷過隆乳手術的女性表示敬佩，因為手術過程中的疼痛感非常強烈，但她為了追求美麗，決定堅持下去。此外，她坦言，雖然目前可以自行洗澡，但限於只能清洗下半身，上半身因手術傷口而不能接觸水，這讓她在日常生活中遇到不少困難，例如無法自己曬衣服。

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▲艾瑞絲透露自己最近去隆乳。（圖／翻攝自Facebook／Aries艾瑞絲）

艾瑞絲還提到她的一些恢復期生活調整，包含餐飲和日常活動的限制。她目前乳頭從B升至D，需要避免食用可能過敏的食物，如海鮮、鴨肉和芒果等。艾瑞絲透露媽媽在她恢復期間每天三餐送食，並且她需要定期服用止痛及止血藥物，甚至到診所打止痛針和換藥處理。此外，為了方便，她選擇穿免洗內褲和前扣式上衣，並儘量避免上半身大幅度動作。

▲艾瑞絲分享隆乳心得。（圖／翻攝自Threads／aries_8248）

艾瑞絲分享她在恢復期間的小技巧，以減輕痛感和提升生活質量。她建議多走動以促進恢復，但需避免搬重物和大幅度的上半身動作。為了減輕壓迫感，她發現坐著或站著比躺著來得舒適，並且選擇睡在沙發上以方便起身。此外，艾瑞絲還嘗試透過追劇來轉移對疼痛的注意力，「為了美，我會撐下去的。」