不斷更新／韓星活動1月售票看這裡！　GFRIEND來台慶出道10周年

記者蔡宜芳／綜合報導
韓星來台活動1月售票資訊不斷更新中！時刻關注《ETtoday娛樂星光雲》，將以下追星資訊記到小本本：
▲韓星1月搶票行事曆，點我看大圖。（圖／ETtoday娛樂星光雲製圖）
【KYUHYUN 10th Anniversary Asia Tour 'COLORS' in TAIPEI】
▲圭賢。（圖／翻攝自Facebook／D.SHOW Taiwan）
售票日期：2025年1月11日（六）13:00
售票方式：全台7-11 ibon機台及ibon網站
演出日期：2025年2月22日（六）18:00
演出地點：國立體育大學綜合體育館-林口體育館（桃園市龜山區文化一路250號）
票價：特區 NT$5,680／NT$4,880／NT$3,880
主辦單位：REG / D-SHOW
【LEECHANGSUB SOLO CONCERT
▲李昌燮。（圖／翻攝自Facebook／SHOW Office Entertainment.co.ltd）
售票日期：2025年1月12日（日）11:00
售票方式：Ticket Plus遠大售票網站及全台7-11 ibon機台
演出日期：2025年2月2日（日）18:00
演出地點：Zepp New Taipei（新北市新莊區新北大道四段3號8樓）
票價：VIP區 NT$5,800／座席A區 NT$4,600／站席B區 NT$4,200／站席C區 NT$3,200／身心席 NT$2,900
主辦單位：SHOW Office Entertainment.co.ltd
【NCT 127 4TH TOUR 'NEO CITY : TAIPEI - THE MOMENTUM】
▲NCT127。（圖／翻攝自Facebook／iMe TW）
售票日期：NCTzen 127 Membership(GL) Presale官方會員預購 2025年1月17日（五）19:00-2025年1月18日（六）10:00／一般售票 2025年1月18日（六）12:00
售票方式：拓元售票
演出日期：2025年3月22日（六）19:00／2025年3月23日（日）18:00
演出地點：國立體育大學綜合體育館-林口體育館（桃園市龜山區文化一路250號）
票價：NT$7,680／NT$6,880／NT$5,880／NT$4,880／NT$3,880
主辦單位：iMe TW
【GFRIEND 10th Anniversary
▲GFRIEND。（圖／翻攝自Facebook／Applewood Taiwan）
售票日期：2025年1月18日（六）11:00
售票方式：拓元售票
演出日期：2025年3月29日（六）18:00
演出地點：台北流行音樂中心表演廳（台北市南港區市民大道八段99號）
票價：VIP A/B搖滾站區 NT$6,500／2F座位區 NT$5,800／3F座位區 NT$4,500／1F身障席座位區 NT$3,250／2F身障席座位區 NT$2,900
主辦單位：Applewood Taiwan
【2025 LEE JUNHO FAN-CON
▲李俊昊。（圖／翻攝自Facebook／SHOW Office Entertainment.co.ltd）
售票日期：2025年1月18日（六）11:00
售票方式：Ticket Plus遠大售票網站及全台7-11 ibon機台
演出日期：2025年2月22日（六）17:00／2025年2月23日（日）16:00
演出地點：國立臺灣大學綜合體育館1F（台北市大安區羅斯福路四段1號）
票價：座位A區 NT$5,800／座位B區 NT$4,800／座位C區 NT$3,800／愛心票 NT$2,900
主辦單位：SHOW Office Entertainment.co.ltd
【BOYNEXTDOOR TOUR 'KNOCK ON Vol.1' IN TAIPEI】
▲BOYNEXTDOOR。（圖／翻攝自Facebook／光尚娛樂-台灣 SSU Entertainment -TW）
售票日期：ONEDOOR MEMBERSHIP(GLOBAL)優先購票 2025年1月20日（一）13:00-23:59／一般售票 2025年1月23日（四）13:00
售票方式：尚未公布
演出日期：2025年4月3日（四）18:00
演出地點：新北市工商展覽中心（新北市五股區五權路1號）
票價：尚未公布
主辦單位：光尚娛樂
讀者迴響