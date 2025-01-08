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方文琳罹食道癌回診追蹤　「一切都很好」曬打針照報平安

記者王靖淳／綜合報導

女星方文琳日前透露被診斷出罹患食道癌零期，並於社群發文寫下發現、治療的過程，消息曝光後，震驚不少圈內好友及粉絲。今（8）日她再發文曬出自拍近照親吐近況，除了透露自己回診追蹤外，同時也要關心她的朋友們不必擔心。

▲▼方文琳。（圖／翻攝自Facebook／方文琳）

▲方文琳曬出打針照。（圖／翻攝自Facebook／方文琳）

透過方文琳分享的自拍照可見到，她身穿一件毛絨外套，頭上戴著一頂黑色棒球帽。她的表情看起來平靜而自信，即使正在接受回診追蹤，仍保持堅強態度。她的右手可見到已插入的針頭，同時也配文寫道，自己正在進行第二次的醫療回診追蹤，並將接受內視鏡檢查，最後更特別強調，「一切都很好，請放心。」

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▲▼方文琳。（圖／翻攝自Facebook／方文琳）

▲方文琳。（圖／翻攝自Facebook／方文琳）

事實上，方文琳在去年9月發文寫下對抗食道癌零期的過程，並透露自己日前接受手術，且完成術後的回診和內視鏡檢查，病情已獲得確認治癒，目前只需定期進行健康追蹤。方文琳坦言最初對食道癌的可能性並未放在心上，直到女兒注意到報告中的紅字警示，她才開始認真對待，後來確診為癌前病變，才到榮總進行進一步的檢查和治療。為此，方文琳提到，她的分享不只為了提供個人的健康更新，也希望藉此提醒大家注意健康，並警惕自己不再犯同樣的錯誤。

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