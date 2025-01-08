吳宗憲虧邱軍「像在做筆錄片段被挖」　3年前上節目談劈腿黑歷史

記者王靖淳／綜合報導

歌手邱軍最近爆出去年底開車撞死計程車司機後肇逃，期間不只連唱3場跨年還參與節目錄影，2天後才到案，昨（7）日遭裁准收押禁見，消息曝光後震驚各界，就有網友翻出邱軍3年上節目《小明星大跟班》分享劈腿故事時，被主持人吳宗憲猛虧像在做筆錄的片段，掀起不小討論。

▲邱軍3年前曾上《小明星大跟班》。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

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節目中，邱軍透露，以前的交往對象是他的青梅竹馬，一開始是源自他小時候的執著追求，儘管到了國中都未能成功贏得對方的心。他表示，到了高中，兩人因就讀不同學校而失去聯繫，不過令他感到意外的是，多年後女方突然重新聯繫他，而這次的聯絡也被他認為似乎是因為已經習慣他當初的糾纏，後來兩人也展開交往。

▲邱軍分享劈腿故事。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

邱軍坦承，當時他對感情的態度非常輕率，除了腳踏兩條船，甚至一度忘記原本的女友。他透露，這段關係最終在臉書上的互動中告終，當時他將新感情狀態更新為「穩定交往中」，當時女友見狀後傳訊息問他是否忘了他們仍在交往，而他卻表現得一副不以為然，這樣的回答導致兩人最終走向分手。

▲吳宗憲虧邱軍分享故事像在做筆錄。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

邱軍表示，到大學時他從初戀女友家人在臉書上的貼文得知她生病了，當他終於有機會去看她時，她已經過世。邱軍坦言對於沒能珍惜過去時光，感到後悔及內疚。這段分享觸動主持人吳宗憲，他先是稱讚邱軍的坦誠並感慨這是他首次聽到如此真實且感人的故事被公開講述在節目中，並評價邱軍是位老實人，甚至還開玩笑虧他：「這麼像在做筆錄。」

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