獨／林立洋證實結婚了！甜娶「20年鐵粉」台灣女友放閃

記者林奕如／台北報導

港男星林立洋（後改名林利）是香港小虎隊的前團員，1989年來台發展，以《小李飛刀》的龍嘯雲一角最為人熟知。他年初認愛台灣女友Erin，5月時女方飛到香港，他在接機途中決定求婚，女友一下機，他直接在機場下跪求婚。今天（6月26日）他在臉書宣布「結婚」，不少好友開心留言恭喜。

▲林立洋臉書顯示「結婚」。（圖／翻攝自Facebook／林利）

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《ETtoday星光雲》聯繫上林利本人，他證實娶得美嬌娘，已經在香港登記（等同於申請通知書），但香港與台灣登記結婚方式不同，香港是登記一個月後，才有政府正式證婚，拿到證書。小倆口低調跟親友分享喜悅，未來計畫不宴客，他開心表示：「我的黃金時代都在台灣，我愛台灣，台北的天空要我年少笑容。」

其實女友Erin是林立洋粉絲，他之前來台宣傳，女方總會在第一排支持，兩人相識20年，但一直很少交集，直到2018年11月，他隨著港劇《殺手》劇組來台拍攝，再度重逢擦出愛火花，隨後展開遠距離戀愛。雖然交往時間約半年，但他認定女方是真命天女，5月時女方來港，他決定求婚，「我在她下飛機後出境後在她面前跪下來，拿出戒指對她說『嫁給我吧』。」女方受到驚嚇，但感動到流眼淚說好，他也跟著哭了。

▲林立洋和台灣女友Erin超甜蜜。（圖／翻攝自Facebook／林利）

林立洋過去曾和模特兒范靜蕙有過一段婚姻，之後他和Serena穩定交往6年，但最後分手收場。感情不順利，他身體也出狀況，2017年發現自己患上大腸癌第三期，就醫時發現腫瘤已經超過11公分，馬上開刀治療，這幾年他努力抗癌，保持身體狀態。