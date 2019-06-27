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瑞莎看「宋宋夫妻」童話婚碎：個性不合真的沒辦法

記者林奕如／台北報導

「宋宋夫妻」宋仲基、宋慧喬2年婚姻破裂，震驚許多人。已婚人妻瑞莎今帶女兒Nika出席嬰兒抗敏沐浴品代言活動，表示一早看到手機推播新聞：「這種事很常見啊，只是他們比較紅。」她20歲時曾有過一段婚姻，交往男友一周就閃婚，維持3個月就告吹，「有時候個性不合真的沒辦法。」

▲▼瑞莎談宋宋夫妻離婚。（圖／宋慧喬IG、記者湯興漢攝）

▲瑞莎看宋宋夫妻離婚：「個性不合真的沒辦法。」（圖／宋慧喬IG、記者湯興漢攝）

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瑞莎坦言當時年紀太小，太急著結婚了，「以為會一輩子，但有時怎麼試，再怎麼努力也沒辦法。」她形容努力時，「什麼都聽他的。」但婚姻依舊走不下去，她說：「兩個人怎樣也不快樂，身旁的人也不會快樂。但我現在很謝謝第一任老公，沒有他我也不會來台灣，也不會有現在家庭。」

▲▼瑞莎與女兒Nika「抗敏洗澡」攻略。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼瑞莎與女兒Nika首曝光。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼瑞莎與女兒Nika「抗敏洗澡」攻略。（圖／記者湯興漢攝）

她認為婚姻經營跟藝人、職業無關，兩個人要不停付出，偶爾忍耐一下，有時候個性不合，真的不快樂，也不用繼續，但一定要先試試看。對於宋宋夫妻離婚，她則說，不認識無法多說什麼樣子，但希望他們快樂就好。

瑞莎和鞋業小開老公Mike結婚4年，她放閃：「我跟老公沒辦法吵架，沒看過他大聲兇過，脾氣非常好，連一些不同意的事情，他也是非常冷靜分析，是我看過脾氣最好的人。」兩人協議，不在女兒面前吵架，但如果吵架，就一定會在女兒面前擁抱和好。

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關鍵字

瑞莎, Mike, Nika, 宋仲基, 宋慧喬

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