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瑞莎2歲混血女Nika曝光了！「黏媽媽不放手」無尾熊超Q萌

記者林奕如／台北報導

從烏克蘭來台發展多年，目前嫁為人妻的瑞莎，今帶2歲愛女Nika出席嬰兒抗敏沐浴品代言活動，愛女首次曝光，她感動直呼：「她是處女座很害羞，平常有人來家裡她都會怕，這次人很多她很乖。」不過女兒準時下午一點就要午睡，因此趴她懷裡，像無尾熊一樣，畫面超可愛。

▲▼瑞莎與女兒Nika「抗敏洗澡」攻略。（圖／記者湯興漢攝）

▲瑞莎和愛女一起出席活動。（圖／記者湯興漢攝）

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瑞莎有女萬事足，最長分離是她去新加坡9天，把握空檔時間跟女兒視訊，「我知道她很想哭，但不想哭出來，因為她不想我難過。」她談到此一時感動，眼眶微微泛淚。她稱讚，女兒從小善良、貼心，若是公園有小朋友哭，女兒衝會過去擁抱，但女兒如果不開心就是激動型，會摔東西外，擺POSE要大人不要接近。

▲▼瑞莎與女兒Nika「抗敏洗澡」攻略。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼瑞莎愛女Nika首曝光。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼瑞莎與女兒Nika「抗敏洗澡」攻略。（圖／記者湯興漢攝）

愛女從小接觸4種語言，瑞莎透露，自己的爸爸媽媽跟孫女溝通會用俄文或烏克蘭語，老公則會用中文或英文，自己則是中文為主，瑞莎苦惱：「結果她（女兒）講中文有口音，我都聽得出來，有些人說幼稚園之後會好一點。」愛女混血兒臉龐，也讓她交友有一點挫折，「小朋友以為要跟她講英文，所以不敢接近她。」

瑞莎和鞋業小開老公Mike結婚4年，她放閃：「我跟老公沒辦法吵架，沒看過他大聲兇過，脾氣非常好，連一些不同意的事情，他也是非常冷靜分析，是我看過脾氣最好的人。」兩人協議，不在女兒面前吵架，但如果吵架，就一定會在女兒面前擁抱和好。

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