郭雪芙喝醉急Call告白　劉以豪「霸氣公主抱」徹夜陪睡

記者林奕如／台北報導

郭雪芙在台視、八大《我們不能是朋友》和閨蜜袁艾菲談心喝茫，酒意正濃之際，竟打電話給曖昧對象劉以豪吐露心聲：「我超討厭你的，我討厭你，讓我懷疑自己的人生，讓我懷疑自己的愛情。」劉以豪十足霸氣，護花回家後，還用公主抱把郭雪芙送進房裡，徹夜陪睡，畫面曖昧度破表。

▲郭雪芙《我們不能是朋友》醉後告白。（圖／八大提供）

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劉以豪鏡頭前帥氣度爆表，排戲時卻搞笑要把懷裡的郭雪芙抱去撞牆，甚至還被她叮嚀：「要假裝不重喔！」場面非常逗趣。他雖然在拍戲空檔會開玩笑捉弄郭雪芙，或是故意撥亂她剛整理好的瀏海，但他其實不自覺流露暖男性格，會在拍戲時小心護著她，避免女方受傷或走光。

▲劉以豪劇中霸氣十足 。（圖／八大提供）

郭雪芙也透露有一場戲是晚上在山上拍攝，當時她因為服裝單薄而覺得冷到直發抖，沒想到劉以豪看到這一幕，竟默默的幫她披上外套，還貼心將外套拉攏靠緊，讓郭雪芙笑說：「那時候並沒有在拍喔，當時真的覺得他有帥到！」

劉以豪因為演活自信滿分，勇敢追愛的「褚克桓」，廣受好評，但他仍認為自己和劇中飾演的角色是屬於不同世界的人，實在無法像「褚克桓」那麼擅長撩妹，「在演這個角色的時候，真的有蠻大的障礙，因為身邊沒有這類型的人可以參考，常常需要靠馮凱導演的指點，還有自己去感受和理解。」有別於戲裡男主角參加Party狂歡聯誼，他笑說平常和死黨最常做的聚會活動就是吃早餐，「我們一個比一個宅，群組名稱還叫『陽光宅男』。」