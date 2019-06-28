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汪小菲生日趴「一整排大咖藝人」！　大S組局人脈超狂

記者劉宜庭／綜合報導

大S（徐熙媛）和汪小菲結婚9年，育有一對兒女汪希玥（小玥兒）、汪希箖，家庭生活幸福美滿，羨煞眾人。近來逢遇老公38歲生日，她展現在演藝圈內強大人脈，找來一票大咖好友組局為丈夫慶生，氣氛看起來相當熱絡，一系列照片也在陸網掀起一陣熱議。

▲▼ 大S汪小菲愛情。（圖／翻攝自微博）

▲▼大S、汪小菲。（圖／翻攝自微博／汪小菲）

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▲大S、汪小菲結婚9年，感情依舊甜蜜如初。（圖／翻攝自微博／汪小菲）

汪小菲在6月27日這天，開心迎來38歲生日，隔天凌晨便透過微博發文透露，老婆大S和親友們為了幫他慶生而齊聚，「謝謝兄弟姐妹老婆，替我慶生，未完待續，唱起來。」照片中，除了大S開心和吳青峰相擁，現場還有王力宏夫婦、范曉萱、小S（徐熙娣）、信（蘇見信）等一眾好友到場，桌上也擺滿了佳餚和酒杯，場面相當熱鬧。

▲汪小菲27日歡慶38歲生日。（圖／翻攝自微博／汪小菲）

▲汪小菲27日歡慶38歲生日。（圖／翻攝自微博／汪小菲）

▲汪小菲27日歡慶38歲生日。（圖／翻攝自微博／汪小菲）

▲汪小菲27日歡慶38歲生日，親友齊聚場面超熱鬧。（圖／翻攝自微博／汪小菲）

拍大合照的瞬間，大S從後方親暱地抱住汪小菲，並朝丈夫臉蛋親了下去，超甜互動閃瞎眾人。此外，一系列照片PO網後，關鍵字「大S組局為汪小菲慶生」也在微博上掀起熱議，加上現場一整排人，幾乎都是演藝圈中的大咖藝人，不少人對大S夫婦的人脈及好人緣都讚嘆不已，許多粉絲更紛紛留言大讚，「大S還是像少女一樣」、「真的沒老啊，好少女」、「確實很有少女感啊」，在網路上掀起一陣熱議。

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大S, 徐熙媛, 汪小菲, 汪希玥, 汪希箖

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