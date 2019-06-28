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陳冠霖中槍變「天使」：沒有下一次！　網震怒棄劇：《炮仔聲》亡了

記者陳芊秀／綜合報導

藝人陳冠霖在八點檔《炮仔聲》扮演第一男主角「林至明」，近日卻曬出中槍照，留言「天國近了」震驚觀眾。他在最新一集中果真被送醫院，預告中心跳數成一直線，更出現「天使」般的造型，疑似角色領便當，讓大批網友急喊：「千萬不要啊！」

▲▼陳冠霖《炮仔聲》變天使。（圖／翻攝自YouTube／Vidol TV） 

▲陳冠霖《炮仔聲》為救戲裡老爸黃建群中槍。（圖／翻攝自YouTube／Vidol TV）

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陳冠霖在《炮仔聲》中經歷各種大小事件，最新一集突然中槍被送醫急救，前一天曬出劇透照，胸前大片鮮血，並預告「收工！天國近了」、「親愛的觀眾朋友們，小弟至明盡力了」，引發粉絲心驚。他為救戲裡老爸黃建群，擋槍正中胸膛，老婆李燕後來得知噩耗，守在病床旁崩潰哭喊，「你真的要把我們母子放下，自己走掉嗎」、「你給我回來！」

▲▼陳冠霖《炮仔聲》變天使。（圖／翻攝自YouTube／Vidol TV）

▲陳冠霖最新預告中心跳停止，李燕緊急求救醫生。（圖／翻攝自YouTube／Vidol TV）

▲▼陳冠霖《炮仔聲》變天使。（圖／翻攝自YouTube／Vidol TV）

▲李燕見丈夫命危哭喊：「你真的要把我們母子放下，自己走掉嗎？」（圖／翻攝自YouTube／Vidol TV）

事實上，陳冠霖27日又曬照，身穿白色長袍，身後有翅膀，造型宛若「天使」。他感性寫道「人生，沒有下一次」、「眼睛一閉不睜，這輩子就過去了」，文字鼓勵網友把握僅有一次的人生，最後說：「讓我當你的守護天使！」他的發文像是和角色告別，加上開播120多集首次在戲裡倒下，令粉絲難過「你掛了我就不看了」、「你戲裡有寶寶要出生，編劇應該要讓你回來才是」、「希望至明沒事」、「我的帥哥執行長，不要走！」

▲▼陳冠霖《炮仔聲》變天使。（圖／翻攝自YouTube／Vidol TV）

▲李燕崩潰求陳冠霖回來。（圖／翻攝自YouTube／Vidol TV）

▲▼陳冠霖《炮仔聲》變天使。（圖／翻攝自臉書／陳冠霖）

▲陳冠霖《炮仔聲》變天使。（圖／翻攝自臉書／陳冠霖）

追劇上百集的觀眾更是氣憤不已，擔憂陳冠霖為退出劇組做準備，揚言罷看「至明領便當我就直接棄劇了」、「至明如果領便當，炮仔聲也可以下檔了」、「至明亡了，炮仔聲也亡了！」不過八點檔過去也有主角性命垂危仍救回的例子，網友想起《一家人》，張玉嬿一喊命危老公就醒了，輪番期待奇蹟發生，「可不要去當天使了啊！」

▲▼張玉嬿哭求丈夫陳霆醒過來。（圖／翻攝自三立電視台）

▲《一家人》張玉嬿哭求命危老公陳霆醒過來。（圖／翻攝自三立電視台）

▲▼陳冠霖《炮仔聲》變天使。（圖／翻攝自臉書／陳冠霖）

▲網友氣到棄劇《炮仔聲》。（圖／翻攝自臉書／陳冠霖）

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陳冠霖, 炮仔聲, 李燕

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