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3年前認定李晨「最後一個男朋友」　范冰冰《康熙》放閃畫面遭打臉

記者劉宜庭／綜合報導

范冰冰、李晨27日晚間無預警宣布分手，雙方同步對外稱：「我們不再是我們，我們依然是我們。」震驚整個演藝圈。然而，在4年情斷消息曝光後，她3年前和李晨上《康熙來了》時，曾放話「他是我最後一個男朋友」，當時的放閃片段，也被不少網友翻出、掀起討論。

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▲范冰冰3年前曾跟李晨一起上《康熙來了》。（圖／翻攝自YouTube）

▲范冰冰3年前曾跟李晨一起上《康熙來了》。（圖／翻攝自YouTube）

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范冰冰2016年1月時，和李晨一起首度現身《康熙來了》，她在節目上透露，雙方認識超過10年，直到一起合作拍攝《武媚娘傳奇》，才擦出愛火。除了大讚男方是個很誠懇的人，被蔡康永問到李晨是她第幾個男朋友？她當時斬釘截鐵地秒回：「他是我最後一個男朋友。」面對小S、蔡康永超驚訝的反應，她語帶肯定地回說，「真的，是我心裡面的感覺。」

當時，小S繼續追問，「可是妳這個話就是說，妳定下他了耶。」范冰冰笑回，「我不想被打臉啊！」接著蔡康永驚訝問，「你們已經談論過這件事了嗎？」李晨則表示，「我覺得可能從一開始就很認真吧。」

▲范冰冰3年前曾跟李晨一起上《康熙來了》。（圖／翻攝自YouTube）

▲小S、蔡康永驚呆。（圖／翻攝自YouTube）

▲范冰冰3年前曾跟李晨一起上《康熙來了》。（圖／翻攝自YouTube）

▲范冰冰笑說不想被打臉。（圖／翻攝自YouTube）

范冰冰接著說，「我覺得可能到了一定的年紀，因為我現在已經34歲了，所以對於我自己來說，我覺得不管是妳的工作還是生活，都到了一個可以步入下一個階段的一個年齡，是個很合適的年齡。」當時這段放閃畫面，至今仍令人印象深刻，沒想到，這段感情最後僅維持4年就宣告破局，引來不少網友湧入留言打臉，「有些話真的不能說得那麼滿」、「打臉了」、「今天他們宣佈分手了，覺得不勝唏噓啊」。

▲范冰冰宣布分手後，網友翻出當年她上《康熙來了》的片段留言打臉。（圖／翻攝自YouTube）

▲范冰冰宣布分手後，網友翻出當年她上《康熙來了》的片段留言。（圖／翻攝自YouTube）

范冰冰27日晚間先一步發文：「人的一生可能會經歷各種告別，在我們的相遇中收穫的愛和溫暖都化為了永恒的力量，感謝一路走來你所有的給予，支持和愛。謝謝未來還會有的關心和愛護。我們不再是我們，我們依然是我們。」隨後，李晨也緊接著PO文，證實已經與范冰冰分手：「從朋友到愛人，再做回朋友，情感的形式會變，但你我之間最純粹的感受不會變，彼此的信任與支持是永恒的。我們不再是我們，我們依然是我們。」

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