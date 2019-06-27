ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

黃心穎爆哭求「他飛美國相陪」　馬國明心軟…放1個月長假

記者傅家妤／綜合報導

香港女星黃心穎因為被爆偷吃許志安、背叛男友馬國明，頓時成了人人唾棄的小三，在風波後她也已經全面停工，避走美國洛杉磯，不過近來有消息傳出，她哭求男友馬國明到美國陪伴自己，而恰好馬國明在電視劇《降魔的2.0》拍攝告一段落後將會有1個月長假。

►更多【許志安爆偷吃】新聞請點此

▲黃心穎。（圖／翻攝自IG／黃心穎）

▲黃心穎雖然人在美國，但依舊傳聞不斷。（圖／翻攝自IG／黃心穎）

請繼續往下閱讀...

根據香港媒體《東網on.cc》報導，黃心穎人雖然在美國，但卻頻頻越洋打電話、傳簡訊，哭求馬國明到美國陪伴自己，而且情緒非常激動，就是希望對方可以飛到美國。消息也指出，馬國明雖然心裡依舊放不下黃心穎，但一開始他堅持不肯去，認為雙方需要冷靜一段時間，不過近來他卻有點動搖了。

▲黃心穎、馬國明。（圖／翻攝自微博／馬國明）

▲黃心穎爆出哭求男友到美國陪伴自己。（圖／翻攝自微博／馬國明）

恰巧馬國明在6月底工作告一段落後，將會有1個月長假，不過有指他的家人都極力反對這件事，因此他是否會遠赴美國陪伴黃心穎仍是未知數。馬國明稍早出席活動被問及此事時，僅低調表示：「不說了，過了這麼久還說。」拒絕多做回應，隨後被追問媽媽是否有催他另覓交往對象，他則表示這種事情要隨緣。

事實上，馬國明先前在受訪時，曾提到之後找女友不會太設限，「會隨遇而安。」當時這段對話也被外界揣測他是否在暗示已經與黃心穎分手，否則不會提到將來找女友的標準，瞬間掀起不少熱議，不過對此他也並未多做回應。

►更多【許志安爆偷吃】新聞請點此

推薦閱讀

韓安冉宣布離婚隔2天「結局又翻轉」！　老公搭機追愛：老婆～網友全傻了

韓安冉宣布離婚隔2天「結局又翻轉」！　老公搭機追愛：老婆～網友全傻了

《蜘蛛人》海報凸槌！　神盾局長2眼全瞎…「ㄇㄉㄈㄎ」開譙

《蜘蛛人》海報凸槌！　神盾局長2眼全瞎…「ㄇㄉㄈㄎ」開譙

一聽到粉絲爸患癌　「別擔心醫藥費」21歲劉昊然私下暖舉曝光…網看哭

一聽到粉絲爸患癌　「別擔心醫藥費」21歲劉昊然私下暖舉曝光…網看哭

斷開情感專家男友！　卡蜜拉「與尚恩曼德斯貼身熱舞後」終結1年情

斷開情感專家男友！　卡蜜拉「與尚恩曼德斯貼身熱舞後」終結1年情

粉絲人數1.18億　泰勒絲「IG追蹤0人」背後原因讓人心疼

粉絲人數1.18億　泰勒絲「IG追蹤0人」背後原因讓人心疼

《復仇者4》鋼鐵人女兒遭霸凌！　拍片求饒「我只有7歲」超齡心聲逼哭網

《復仇者4》鋼鐵人女兒遭霸凌！　拍片求饒「我只有7歲」超齡心聲逼哭網

鄭爽上表演系「被老師嫌胖」　堅持繼續吃…背後原因讓人心疼

鄭爽上表演系「被老師嫌胖」　堅持繼續吃…背後原因讓人心疼

吳亦凡認了變胖！　親揭「瘦不下來」背後原因

吳亦凡認了變胖！　親揭「瘦不下來」背後原因

《歡樂頌》王子文「被喊媽」爆已生子！　出道13年「唯一舊愛是賈乃亮」

《歡樂頌》王子文「被喊媽」爆已生子！　出道13年「唯一舊愛是賈乃亮」

女神卡卡爆加入漫威！　出演《星際異攻隊3》全新角色

女神卡卡爆加入漫威！　出演《星際異攻隊3》全新角色

快訊／宋慧喬、宋仲基確定離婚！　2年婚破碎經紀公司證實

快訊／宋慧喬、宋仲基確定離婚！　2年婚破碎經紀公司證實

快訊／宋慧喬出聲了！　認了離婚原因：我和宋仲基個性不合

快訊／宋慧喬出聲了！　認了離婚原因：我和宋仲基個性不合

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

快訊／宋慧喬、宋仲基確定離婚！　2年婚破碎經紀公司證實

快訊／宋慧喬出聲了！　認了離婚原因：我和宋仲基個性不合

剛辦完婚禮1週…網紅火速宣布離婚！　怒控老公出軌：誰把錢給男人就是傻B

宋慧喬淚訴痛苦「瘦到婚戒一戴就掉」　閨蜜心疼：她很努力挽救婚姻

宋仲基爆「偷吃老婆閨蜜」早有離婚徵兆！　宋慧喬4個月前憔悴拔婚戒

王中平離家一個月「音訊全無」！　余皓然淚崩長乳管瘤

宋仲基爆劈腿小三正面曝光！　身份起底是「宋慧喬閨蜜造型師」…婚禮她也在

宋仲基離婚聲明曝光！　「和宋慧喬N月前早分居」新婚家全空

具荷拉「洋裝滑落」Nu Bra整顆掉出！　輕生復出首秀「放送事故」粉心疼

宋仲基1個月前才剛放閃「結婚讓我安定」　甜喊宋慧喬：我老婆！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

黃心穎, 許志安, 馬國明, 鄭秀文

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 身材維持小一號　丁噹吃飯拒做這件事
  2. 楊子儀18歲外出打拚　憶父過世「畫面模糊」：眼眶都是淚
  3. 郭雪芙喝醉急Call告白　劉以豪「霸氣公主抱」徹夜陪睡
  4. 星座看宋仲基「處女站穩怨偶排行榜」　碰上天蠍宋慧喬：都是高傲大魔王
  5. 金玉彬躺槍被指不倫宋仲基？陸網友瘋傳：拍戲住同間房
  6. 小鬼被爆熱戀「躲家中約會」仍被拍！　經紀公司看到影片怒了
  7. 4年前第1名錄取大學！　劉昊然遭爆「延畢」背後真實原因曝光
  8. 2年前參加宋仲基婚禮　聞「最美愛情」破滅…章子怡：最好的選擇
  9. 超羨慕！方大同好想增胖　放話來台找美食
  10. 歐陽靖和媽坦承交「日籍男友」　譚艾珍嘆：妳好自為之

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366