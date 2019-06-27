黃心穎爆哭求「他飛美國相陪」　馬國明心軟…放1個月長假

記者傅家妤／綜合報導

香港女星黃心穎因為被爆偷吃許志安、背叛男友馬國明，頓時成了人人唾棄的小三，在風波後她也已經全面停工，避走美國洛杉磯，不過近來有消息傳出，她哭求男友馬國明到美國陪伴自己，而恰好馬國明在電視劇《降魔的2.0》拍攝告一段落後將會有1個月長假。

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▲黃心穎雖然人在美國，但依舊傳聞不斷。（圖／翻攝自IG／黃心穎）

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根據香港媒體《東網on.cc》報導，黃心穎人雖然在美國，但卻頻頻越洋打電話、傳簡訊，哭求馬國明到美國陪伴自己，而且情緒非常激動，就是希望對方可以飛到美國。消息也指出，馬國明雖然心裡依舊放不下黃心穎，但一開始他堅持不肯去，認為雙方需要冷靜一段時間，不過近來他卻有點動搖了。

▲黃心穎爆出哭求男友到美國陪伴自己。（圖／翻攝自微博／馬國明）

恰巧馬國明在6月底工作告一段落後，將會有1個月長假，不過有指他的家人都極力反對這件事，因此他是否會遠赴美國陪伴黃心穎仍是未知數。馬國明稍早出席活動被問及此事時，僅低調表示：「不說了，過了這麼久還說。」拒絕多做回應，隨後被追問媽媽是否有催他另覓交往對象，他則表示這種事情要隨緣。

事實上，馬國明先前在受訪時，曾提到之後找女友不會太設限，「會隨遇而安。」當時這段對話也被外界揣測他是否在暗示已經與黃心穎分手，否則不會提到將來找女友的標準，瞬間掀起不少熱議，不過對此他也並未多做回應。

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