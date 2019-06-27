宋慧喬淚訴痛苦「瘦到婚戒一戴就掉」　閨蜜心疼：她很努力挽救婚姻

記者張筱涵／綜合報導

宋慧喬和宋仲基離婚傳言從「拔下戒指」開始，先是女方不戴後來又是男方手上不見婚戒，這一切的真相也在女方的友人訪問中獲得解答，她無奈嘆道：「現在都已經無濟於事了。」

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▲友人透露宋慧喬已為婚姻生活難過許久。（圖／翻攝自Instagram／kyo1122）

從事時尚業工作的友人透露宋慧喬今年因為心裡累積了許多苦痛導致臉色一直都很黯淡，甚至還因此瘦了5公斤，不只衣服尺寸要縮減，就連宋宋夫妻的婚戒也是一戴上去就滑下來：「慧喬本身就比較沉默寡言也不會向他人說心裡話，但最近她訴說了婚姻生活上碰到的許多複雜情況，說著說著還流下了淚水，讓我很心疼。」

▲宋慧喬總是將負面情緒藏心裡。（圖／翻攝自Instagram／kyo1122）

即使宋慧喬因為婚姻生活很疲憊辛苦，但她還是嘗試各種辦法戴上婚戒，為了讓一戴上就鬆掉的婚戒可以穩穩定住，還親自去找可以卡在裡面的小戒指。友人講到這裡就嘆道：「這是年初的事情了，只是現在都已經於事無補。」

▲宋慧喬瘦到手指變細戴不上婚戒，即使如此還是盡全力想戴上，似乎也代表著為婚姻付出的努力。（圖／翻攝自Instagram／kyo1122）

事實上，在宋宋爆出離婚消息時也是宋仲基在第一時間就跳出來回應，而且還已經準備好了離婚聲明書，文中可以看見他說：「我和宋慧喬為了離婚正在進行調解中，比起兩個人互相指責誰對誰錯，我們更想圓滿結束離婚協議，請大家體諒我們對私生活不能詳細告知，未來我會從這次的傷痛走出，以演員身分全力展現出最好的樣貌報答大家。」從律師所言可以得知早在26日就已經將資料交給首爾家庭法院。

另外，宋仲基友人也透露早在2018年9月宋宋夫妻就已經分居，男方當時就搬到熟識的藝人朋友家住到現在，而2人主要爭吵和不合的原因是「孩子」和「演藝作品」的看法，正如宋慧喬對外表示的：「（離婚）主因是個性差異，雙方在個性差異上沒辦法得到一個平衡。」