宋慧喬出道23年情史揭秘！收割「5天菜男神」…戀愛婚姻短命收場

記者許皓婷／綜合報導

宋慧喬1996年出道至今，一路走來情史相當精采，她過去曾公開認愛過李炳憲及玄彬，最後皆已分手收場，緋聞對象則有宋承憲、元斌、Rain等男神，拍戲屢爆假戲真做的她，也被封為「男神收割機」，直到2年前和宋仲基因《太陽的後裔》定情結婚，如今卻突然爆出離婚，震撼演藝圈！

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▲宋慧喬出道多年，情史豐富。（圖／翻攝自Instagram／宋慧喬）

宋慧喬出道時因《順風婦產科》打開知名度，2000年主演《藍色生死戀》後紅遍全亞洲，當時和劇中雙帥宋承憲、元斌都傳出過緋聞，不過兩段情都被她否認。

▲宋慧喬和宋承憲（左）、元斌（右）曾傳緋聞。（圖／翻攝自微博）

宋慧喬和李秉憲2003年合作《ALL IN》爆戀情，男方大讚她可愛，還送過戒指，不久後就公開認愛，李秉憲更曾告白：「想把她當作生命裡最後的女人。」並大方喊話想娶她回家，這也是她第一個公開承認的男友，不過兩人在1年後分手，傳言當時分開是因為她受不了對方的特殊性癖好。

▲宋慧喬、李秉憲交往1年後分手。（圖／翻攝自微博）

宋慧喬和李秉憲分手後，她2004年與Rain合演《浪漫滿屋》，再次傳出假戲真做，Rain曾表示喜歡肉感型的女生，和她剛好符合，兩人多次被爆出約會，當年她去美國遊學時，男方剛好也在美國接受聲樂訓練，不過雙方都沒承認過戀情。

▲宋慧喬、Rain合作《浪漫滿屋》傳緋聞。（圖／翻攝自朝鮮日報）

宋慧喬2008年和玄彬合作《他們生活的世界》相戀，兩人因為在不少方面有共鳴，發展成戀人關係，直到玄彬2011年3月入伍當兵後，雙方透過經紀公司共同發表分手聲明，宣告2年戀情已於2011年年初告終。

▲宋慧喬、玄彬假戲真做，談了2年戀愛後分手。（圖／翻攝自微博）