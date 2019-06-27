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《請輸入檢索詞WWW》李多熙拿男一劇本！沒有張基龍可愛　千萬別學《WWW》

韓國的筆記 次長

自2013年意外收看了韓國的綜藝節目後，一腳滑入韓國的世界，透過韓國大..

文／次長

總算總算，我要來寫最近的大紅劇《請輸入檢索詞WWW》了，首先說對這部劇的最大感想是：「他真的有夠時尚的啦！」不管是在衣著、拍攝的節奏感、音樂、取鏡跟裡面入口網站企業的背景設定，都充滿一種新鮮的時尚感！

但這部劇裡，我個人最喜歡的人設，就是帥到有「春」的史嘉莉（車賢）！李多熙把這個充滿正義感的角色演得十分可愛，看著她連是誰的車都不知道，就跟同伴去報復，邊把車砸爛，還邊笑得燦爛的模樣，我看了就整個愛上她！

▲《請輸入檢索詞WWW》主演林秀晶,李多熙,全慧珍,張基龍。（圖／愛奇藝台灣站提供）

而她最可愛的是，雖然整個人感覺超級強勢，但私下卻又有小女人的一面，像是每天早上要看超級爛劇，但邊看又會邊生氣，或是當天停播時她在沙發上翻滾哀嚎，整個可愛到炸，哈哈哈哈～我好希望史嘉莉後來跟他愛看的爛劇男主角見面哦（XDDDDD），會不會有這種情節發生呢～？

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▲《請輸入檢索詞WWW》劇照。（圖／愛奇藝台灣站提供）

來說說這部劇的大網，分享給還沒入場的朋友們。《請輸入檢索詞WWW》的故事，設定在兩大入口網站公司及三個女人的故事，透過兩間入口網站一邊探討了「關鍵字排行」的意義，真的是很新鮮的題材，我覺得這個題材應該是韓國人更有感覺，因為他們的入口網站使用習慣跟我們非常的不一樣！

▲《請輸入檢索詞WWW》主演林秀晶,李多熙,全慧珍,張基龍。（圖／愛奇藝台灣站提供）

在台灣，一般我們都習慣用超級簡潔的GOOGLE來搜尋生活大小事，而在韓國，他們最大的入口網站應該就屬NAVER。有點年紀的朋友，如果點進去看就會發現，這個入口網站更像台灣早期很紅的YAHOO或是蕃薯藤這類的入口，一進入口網站時就能看到各樣的資訊，包括搜尋排名，而韓國這個搜尋排名感覺是大家都會看的，就像我在上韓文課，每次練習都有一題是「今天的搜尋排行1位是什麼？」。

但常常會看到一些奇怪的1位排名...像是某某不知名的明星結婚？某家美食店？哪位足球明星進球之類，各種瑣碎的事都可能變成「瞬時間」短暫的1位！這就像以前聽過，有人說，在這個資訊爆炸的年代，每個人都有機會成名15分鐘！

▲《請輸入檢索詞WWW》劇照。（圖／愛奇藝台灣站提供）
我個人非常喜歡這部劇職場部分的描寫，不管是在公司整體的氣氛、如何正確及謹慎地使用入口網站的權力，或是Barro佛心社長，星期二就在哀嚎怎麼才星期二，讓人也好想去他們公司上班哦，哈哈哈哈哈。那位社長在劇中有好多體貼又佛系般的明亮金句，歡迎大家鎖定劇中情節自行體會！

不過我也來說說這部劇我不喜歡的部分，雖然我真的愛死可愛的基龍，但偏偏這部劇裡我最不愛的，就是男主的人設！

▲《請輸入檢索詞WWW》主演林秀晶,李多熙,全慧珍,張基龍。（圖／愛奇藝台灣站提供）

說實話，如果男主不是像張基龍這麼可愛，他說的話就完全會有變態傾向。對這部劇的印象，女主從第一集開始到第六集，她幾乎沒有停止地請男主角不要再靠近她了，當然我們知道她拒絕他的追求有好幾種理由，不論是在年紀或是目前工作的情況，都令她覺得不適合。

但我最不能忍受的就是這點，當女生都說不要了，男主還是會像「救世主？」（恩？）或是什麼怨親債主般的陰魂不散，隨時隨地出現在女主角身邊！

▲《請輸入檢索詞WWW》劇照。（圖／愛奇藝台灣站提供）

說實話我看這些劇情時，我不會覺得浪漫，我反而是覺得不舒服。如果換做是我，這麼三番兩次的拒絕一位男性，但他仍是不斷地越線，更或是他長得不像張基龍，我可能會非常生氣！！所以女生真的也是有點現實啊～XD，我真的不否認，「人帥真好，人醜性騷擾」，所以我不能偏心啊...這劇的男主台詞設定太撩、又太黏了，我不舒服！

女生說不要時，就是不要！！！不管你是不是張基龍...

哈哈哈好！我大概又得罪八百萬的收視觀眾了，不過這劇我仍是喜歡勝過不喜歡的部分啦，特別是在入口網站及車賢的描寫～希望能好看到最後囉～

ps.畫絲襪令人想直接報警，如果他畫的是車賢的絲襪呢？是否基龍還在人世...

（以上圖片皆由愛奇藝台灣站提供，《請輸入檢索詞WWW》愛奇藝每週四五獨家播出）

本文出自外稿作家：次長

自2013年意外收看了韓國的綜藝節目後，一腳滑入韓國的世界，透過韓國大眾文化認識了全然陌生的韓國。2014年末開始以「韓國的筆記」在臉書活動，當時最流行的劇就是《未生》，在100人不到的粉專裡莫名地被稱為次長。看更多請至粉絲團【韓國的筆記】看更多次長專欄文章

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關鍵字

請輸入檢索詞WWW, 林秀晶, 李多熙, 全慧珍, 張基龍, 日韓風

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