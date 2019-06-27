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宋仲基爸爸爆不滿宋慧喬！　婚前「嫌她年紀大」D社記者起底內幕

記者潘慧中／綜合報導

宋仲基和宋慧喬27日證實協議離婚，震驚娛樂圈，當初在結婚聲明說「將以幸福生活的模樣來回報各位的厚愛」，如今童話破滅，雖然女方聲稱是個性不合，婚變原因仍是外界的關注焦點。

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▲▼宋仲基和宋慧喬協議離婚。（圖／CFP）


宋仲基婚前曾傳出爸爸不滿他談姐弟戀，家人疑似對宋慧喬不滿意，但《Dispatch》（網稱：D社）當時負責追蹤雙宋動態的金牌記者朴惠真上節目澄清絕無此事，她強調男方一家非常滿意女方、認為兩人是天生一對。此外，朴惠真也透露雙宋私底下都對公益活動非常熱衷，平常也很照顧工作人員，堪稱是演藝圈中的模範藝人

▲宋慧喬、宋仲基婚變主因引發各方猜測。（圖／翻攝自宋慧喬IG）

針對謠言，宋仲基爸爸事後也有出面闢謠：「我聽過有傳言說我反對這門婚事，但我絕對沒有說過那些話，都是誤會一場。」他當時在婚禮發表的祝詞也讓人留下深刻印象，「到這裡的所有人都是新郎、新娘幾經考量邀請的人，因此，若有做不好的地方，請給予指責，做得好的話，還請給予鼓勵。」

▲宋仲基的爸爸曾在婚禮發表祝詞 。（圖／CFP、翻攝自welovekikyo IG）

婚禮完美落幕，宋仲基和宋慧喬卻無緣共度終生，對比兩人在喜帖寫下「長時間的等待，終於等到對的人」，格外令人不勝唏噓，儘管他曾多次放閃表示：「有她（宋慧喬）在我身邊很幸福，現在彷彿站在人生最幸福的支點上」、「因為戲劇《太陽的後裔》遇到這輩子最愛的伴侶，Thank You KBS」，似乎仍解決不了女方在最新聲明所說的個性問題。

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