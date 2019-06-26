一家6個大人吃喜酒只包2000！　「整場狂拍藝人賓客」當看演唱會…新娘女星氣炸

記者田暐瑋／綜合報導

女星江泳錡在《世間情》、《甘味人生》中演出，知名度大開，5月她甜蜜嫁給電視台監製老公楊煥喻，席開72桌。她近日透露其實當天大爆桌，不只賓客臨時不來，還有人一次帶了一家5個大人來，結果事後翻看禮金本才發現，6個人竟然只包2000元，讓她當場傻眼，瞬間看清人性百態。

江泳錡為了婚禮忙得焦頭爛額，前一天都還有朋友臨時通知因為家裡有聚會不能出席，讓她傻眼說：「家裡聚會你當天才知道？」加上又發生喜帖沒寄到的狀況，她只好一個個打電話確認出席人數，結果有位不算很熟的大哥好友主動要拿喜帖，熱絡表示想要參加婚禮，她眼見對方這麼積極，就也送了喜帖過去。

▲江泳錡結婚遇鳥事。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）



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江泳錡記得一開始這位大哥只填了2人會出席，沒想到前幾天親自致電確認時，對方人數卻突然暴增到6人，原本以為是因為有小孩子，但6個人全是大人，讓她更加傻眼，懷疑這個人參加婚禮的動機，而到了婚禮當天，果然對方全程都在狂拍出席的藝人，讓她對藝人好友感到相當抱歉。

婚禮結束後，江泳錡在翻看禮金本，看到這位大哥好友包的金額竟然只有2000元，且一家6個人就只有這麼一包，等於1個人只花300多元就吃飽拍滿，比吃到飽還划算，她也感嘆，原本以為這位大哥已經40幾歲，應該懂得人情世故，雖然不求禮金多大包，但至少不會少得太誇張，沒想到卻讓她遇到這麼離譜的人，直言經過此事件後，才看清人性百態。

▲江泳錡結婚遇鳥事。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）



江泳錡透露，自己和老公的媒人是一位演藝圈大哥，也有邀請許多本土劇演員好友到場，其實在婚禮籌備階段，就有陸陸續續聽到一些年紀大的婆婆媽媽會說：「我不是要去祝福的啦，祝福看看就好，主要是要去拍照。」親友拍的照片裡也都沒有她這個新娘，讓她超級悶。