金曲30／上次拿獎爆劈腿陷低潮！　謝震廷重生宣示：我準備好了

記者盧薇淩／專訪

從《超級星光大道》出道後受矚目，曾拿下金曲新人獎的歌手謝震廷，這次憑專輯《愛麗絲》入圍第30屆金曲獎4項大獎，其中包含年度專輯、國語專輯、歌王及單曲製作人，聲勢驚人。當年拿下新人獎後，迎之而來的是負面批評與壓力，甚至讓他憂鬱症狀況更甚，這次謝震廷淡然說：「那些都經歷過了，要怕什麼呢？這次不會再被影響了。」

▲謝震廷入圍金曲獎4項大獎。（圖／記者張一中攝）

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入圍名單公布當天，謝震廷工作結束，在高鐵回程上看直播。當下他反應淡定，笑說經紀人還比較激動，而他只淡定說：「中了、中了。」媽媽興奮地說恭喜，女友雖然也很興奮，但跟他一樣淡定，後來當年星光好友林宥嘉、潘裕文、李宣榕等人也傳訊祝福恭喜。他表示想4項全拿，想回饋之前幫助過的公益團體，「我需要這錢回饋社會，我想得獎，可以事半功倍回饋社會，也可以把之前媽媽開刀的醫藥費還清了。」

不過上一次拿下金曲新人獎，過沒多久謝震廷就被週刊爆料劈腿，負面傳聞一湧而上，加上憂鬱症所苦，陷入嚴重低潮。這次他自信宣示「我準備好了」，「上次新人時心態還沒調整好，這次如果有得到肯定，我知道下步怎麼走，跟最想到達的地方了。」他坦言當時拿新人獎還是迷惘、找不到自我，「我是誰、從哪裡來都不清楚，但這次準備好了，工作環境也變得健康，要怕什麼呢？我新人獎都經歷過了。」

▲相較於上次金曲新人獎，謝震廷稱自己準備好了。（圖／記者張一中攝）

無論得獎與否，謝震廷說：「這張唱片是自己擔綱製作人，我把該說的話都說完了，我自己給自己很大的肯定，當時我同時要照顧媽媽跟做唱片，有憂鬱症，每天都有不好的念頭，現在回想起來，Level up了，總算熬過來了，很知足感恩，入圍真的是多得的，很感謝評審、網友喜歡。」

「它就是你的孩子，沒得獎也不會責怪他，再加油就好。」或許是年僅25歲就經歷過人生起伏，謝震廷心情一直很平靜，訪問時被問若真拿了歌王可能會哭？他一樣冷靜笑說：「可能不會吧，受到肯定就好好接受這個禮物，享受、enjoy它。」他和女友戀情穩定，如果拿下金曲獎，可能一衝動就在台上求婚、宣布婚訊？他也說：「還是照我的步調吧，講感言的時候也有時間限制，可能時間不夠求婚，等成家的基礎比較穩固後，也才能生小孩、買房。」頒獎典禮上，謝震廷將和媽媽、女友走上紅毯，「當然要帶上這張唱片的兩位愛麗絲，她們沒走過、帶她們走一下。」

▲謝震廷將帶著媽媽、女友踏上紅毯。（圖／記者張一中攝、記者黃克翔攝）