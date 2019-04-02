ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

特／吞6顆鎮定藥後的訪問　他真在我心底種了一個謝震廷

文／盧春花

「在這一瞬間，我的身上活著你，你的身上活著我，就像現在訪談，我已在你心裡種下一點點的謝震廷，而妳也在我心裡種下一點點的妳。這是緣分，或許某天的我們再度相遇，又能分享著種下的東西。」很有禪意，聽謝震廷說話像聽大師開示，會不自覺感到平靜，但絕不是掉書袋式的說教。

▲▼星光幫謝震廷獨家專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲謝震廷採訪前彈起吉他。（圖／記者黃克翔攝）

請繼續往下閱讀...

一個瘦高的身影背著吉他，戴著黑框眼鏡，在咖啡廳裡坐了下來，他說話慢慢的、很有條理，字字句句都是他的人生淬煉。當他淡然說出那些過往，冷靜到彷彿是在說別人的故事，但其實是因為他早已花了好久的時間整理、消化並和自己對話，如今才能用他的故事及音樂，讓那些與他有同樣苦痛的人找到出口，並鼓舞他們。

確定有能專訪謝震廷的機會，我和他的工作夥伴討論了方向，除了父親，其他都很願意侃侃而談。在《小星星》那首歌中，他寫著「滿地的碎玻璃，滿身的酒氣／那是我們無法抹滅的過去／親愛的爸爸／可不可以還給我一個家／我真的好想你啊 ／為什麼你不回家」，關於他幼時精神與肉體的暴力，我並不想傷害他。

▲▼星光幫謝震廷獨家專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲謝震廷19歲罹患重度憂鬱症。（圖／記者黃克翔攝）

設定題目時苦惱了兩週，訪問前，一上網google「謝震廷」，新聞量不算多，但一字字閱讀時忍不住鼻酸，心想：「媽啊！這人也太悲慘了吧。」印象中，小時候可愛的星光男孩去哪了？原來13歲比賽後，他經歷了校園霸凌、師長利用、摯友背叛、父母離異，提出想北上做音樂，卻換來家人不諒解，種種壓力下，19歲那年罹患了重度憂鬱，22歲拿下金曲新人後，被週刊爆料劈腿，一夕之間成了軟爛男....。

幾乎任何想得到的悲慘事，都在謝震廷身上發生。做功課找資料過程中，看著他的故事、說過的話，心底默默產生難受的虐心感，可是他又異常成熟，投身公益、到家扶中心照顧孩子、陪伴流浪者睡路邊，雖說被戴上金曲榮冠，身上卻沒光環，因爲那重的幾乎使他難以喘息的星光，早在打回校園、回歸凡人時就被摘掉。

超級星光大道第一屆選手謝震廷長大了！（圖／取自謝震廷臉書、翻攝YouTube）

▲《星光》時稚嫩的謝震廷。（圖／翻攝youtube）

他身兼父職，除了照顧罹癌的母親，還得擔心小11歲在南部唸國中的弟弟，給他金援、給予關心，不時打給弟弟的籃球隊教練談教學理念。他說，小時候家庭不健全，「所以我想要重建一個更好的家。」當許多話到嘴邊，面對最親近的人反而說不出口，但他很勇敢，用交換日記和母親破冰，把話說得直白，很少人能鼓起勇氣，更多人可能一輩子都辦不到。

「我就是太敏銳啦，才會生病。」他笑笑說著，但這些話聽起來卻格外使人心疼。

罹患重度憂鬱症7年，訪問前，謝震廷吞了6顆鎮定藥物，他說這樣才能侃侃而談；他談吐穩重又成熟，1993年出生的他，才比我小一歲，講話很冷靜、語調平淡，卻理性又精準。國中時每週鎖定《超級星光大道》，他在電視上是個燦笑的小男孩，年齡相仿，我們幾乎是一起成長的，沒想到10幾年後再見，他臉上多了許多歷練，在他說起人生，我彷彿還像個不成熟的孩子，原來同樣的歲月裡，每個人都有不同的路要走、不同的關卡要對抗，生命軌跡竟可以相差甚多。

▲謝震廷【 愛麗絲 Where Are We Going？】2018最新專輯記者會 ▼ 。（圖／記者湯興漢攝）

▲謝震廷近日推出新專輯。（圖／記者湯興漢攝）

其實訪問前我很焦慮，不是這麼會說話，文筆不是這麼好，面對「特別」的人，用字遣詞也提醒自己要更小心，深怕一說錯話、夾帶了偏見，就會傷害到他，但其實他一點也不脆弱。訪問時，他總靜靜聆聽我每個問題，接著語氣平和、輕鬆地回答。當講到某天他衝出電梯，擁抱媽媽說「我愛你」的那刻，我一瞬間紅眼眶，但為了繼續看似專業地完成訪問，我得忍住情緒，他應該沒有發現。

這次把新專輯《愛麗絲》及上張作品《查理》每首歌聽了一遍，心中不時冒出個感嘆：25歲，不是該好好玩、享受快樂的時候嗎？怎麼肩上扛著這麼大壓力，做的音樂也如此沉重。我問他，為什麼不把那些人（霸凌者）當成過客？把悲傷忘掉就好了呢？這問題其實想的太容易了，但他微笑說：「我那個時候的情商沒這麼高啊。」如今能笑著回首當時自己，他早已成長了。

▲ 謝震廷【 愛麗絲 Where Are We Going？】2018最新專輯記者會,謝媽媽,吳汶芳▼ 。（圖／記者湯興漢攝）

▲謝震廷和媽媽、女友。（圖／記者湯興漢攝）

他其實很清楚自己生病，醫師也說他自我覺察能力很強，非常知道自己在幹嘛。

曾動過輕生的念頭，可能對他而言，唯一看得到的未來是「離開」，這方式或許是低潮絕望時，唯一的出口。萬分慶幸，他找到了活下去的動力，媽媽、弟弟、女友都是精神支柱，他說：「有想保護的人時，更能感受到自己的強大。」每個人都是，一定擁有難以想像的力量，足以撼動世界，足以守護想守護的人，只是你可能尚未察覺。

一小時的訪問結束，謝震廷讓我覺得是善良的。當然那些暖心善舉之外，閒聊到《聲林之王》12歲就大放異彩的Gail時，他突然臉色一沉：「其實我真的蠻擔心她的。」因為年幼成名，一瞬間被鎂光燈關注、海量的新聞、接不完的記者電話，被粉絲歌迷簇擁著，要合照、簽名，這些他都經歷過。但當星光隕落、世界倏忽改變，他說：「只希望她家人有足夠智慧關心她。」但願這一切只是多慮。

▲▼謝震廷專輯 。（圖／記者盧薇淩攝）

▲實體專輯中，附贈了針線。（圖／記者湯興漢攝）

這次《愛麗絲》實體專輯中，有一包針線。原來12張印上歌詞的小卡旁都設計了小洞，讓聽者為「家」共同縫補及修補。心想藝術人的創意應該都有其道理，我繼續問著，那又為什麼是黃色的線？（其實只是私心想拿來縫衣服，但衣服很少是黃色哈）

他回了一個很有「詩意」的解釋，那是農曆14日的月亮顏色。14日是最理想的狀態，永遠是朝著「滿月」的目標往上前進的，有股力量往上努力著，並非滿月15日的巔峰，因為到頂後又將落下，14日會是最好的狀態。

訪問過後，他的確在我心裡種下了一個謝震廷。

「不要放棄／要好好活著／其實你可以輸給任何人／沒什麼好爭／這一切只是過程／遺憾都是美好養分／你的快樂不快樂／說穿一切都只是選擇。」——《年》唱到最後，謝震廷爆發地嘶吼，虐入人心。

▲▼謝震廷專輯 。（圖／記者盧薇淩攝）

▲謝震廷新專輯《愛麗絲》，英文名字為「Where are we going?」。（圖／記者盧薇淩攝）

【延伸閱讀】看更多謝震廷

►►►獨家專訪／謝震廷憂鬱失控..女友急擁抱　醒後「妳要快跑」愛3年成家人

►►►特／吞6顆鎮定藥後的訪問　他真在我心底種了一個謝震廷

▲▼星光幫謝震廷獨家專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲仍在努力道路上的謝震廷。（圖／記者黃克翔攝）

後記：寫這篇前，恰巧孟弟事件剛發生，他才23歲啊。心裡突然湧上感觸，若每個人對這世界，都能多貢獻、多同理，少了「不差我這份」的念頭，多些陪伴與關懷，結果是不是會不一樣。而反觀自身，期盼未來有一天，媒體能不只是追蹤死因、遺言，是否也能多些思考或預防，甚至在憾事發生後果決停止討論，留給家屬一些安靜的空間。

我相信，很多事做的當下沒有回饋，但力量是不停散播的。若你也有這些困惑、迷惘情緒，希望看這篇報導時，能有一個故事、一句話觸動你，給你堅持下去的動力，哪怕只有一點點也好。

●作者盧春花，《ETtoday東森新聞雲》娛樂中心唱片線記者，菜B八記者初來乍到，工作當追星的平常，追星當工作的日常，Hold住心中迷妹魂，說說眼中天王后。以上言論為個人立場，與公司無關。ET論壇歡迎雲友更多參與，也歡迎網友發表高見，投稿請寄editor@ettoday.net

新北女進店秒蹲下！開始「放尿」　笑意止不住..滿地液體店家崩潰

推薦閱讀

小玉宣布分手！　和笑笑「真的搬家了」親揭交往4天背後真相

小玉宣布分手！　和笑笑「真的搬家了」親揭交往4天背後真相

瑤瑤秘密交往「南韓綜藝咖」1年半戀情曝光！　飛首爾見公婆

瑤瑤秘密交往「南韓綜藝咖」1年半戀情曝光！　飛首爾見公婆

《玩很大》輸了走心：氣死！　他當面吼蕾拉「妳到底有什麼可行」氣氛僵掉

《玩很大》輸了走心：氣死！　他當面吼蕾拉「妳到底有什麼可行」氣氛僵掉

KID：脫外套有收視　熊熊下秒「雙手攤開」羞爆

KID：脫外套有收視　熊熊下秒「雙手攤開」羞爆

網紅活吞整隻章魚！8條腿嘴邊掙扎爬上臉　過程全錄下網看傻

網紅活吞整隻章魚！8條腿嘴邊掙扎爬上臉　過程全錄下網看傻

BLACKPINK Jisoo神還原《女神降臨》！網敲碗搭檔「22歲的他」

BLACKPINK Jisoo神還原《女神降臨》！網敲碗搭檔「22歲的他」

楊丞琳無P原圖「真實身材」秒現形！　中空照曝光…黃小柔驚呆了

楊丞琳無P原圖「真實身材」秒現形！　中空照曝光…黃小柔驚呆了

阿信清晨臉紅報喜：今天說的都真的！　PO小孩照「媽媽去年如願了」

阿信清晨臉紅報喜：今天說的都真的！　PO小孩照「媽媽去年如願了」

《小飛象》原型超悲傷！　親眼見媽媽被槍殺「死後肚內全硬幣」

《小飛象》原型超悲傷！　親眼見媽媽被槍殺「死後肚內全硬幣」

孫鵬復出《國光幫幫忙》！　救安佐消失1年…親認「兒童節見」網暴動

孫鵬復出《國光幫幫忙》！　救安佐消失1年…親認「兒童節見」網暴動

吳慷仁《與惡》3分鐘「一鏡到底」演技狂飆　網讚：不愧是視帝

吳慷仁《與惡》3分鐘「一鏡到底」演技狂飆　網讚：不愧是視帝

張菲媳婦破尺度大解放！　外套一掀「上身只有Bra」渾圓雙峰全看光

張菲媳婦破尺度大解放！　外套一掀「上身只有Bra」渾圓雙峰全看光

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

小玉宣布分手！　和笑笑「真的搬家了」親揭交往4天背後真相

瑤瑤秘密交往「南韓綜藝咖」1年半戀情曝光！　飛首爾見公婆

《玩很大》輸了走心：氣死！　他當面吼蕾拉「妳到底有什麼可行」氣氛僵掉

KID：脫外套有收視　熊熊下秒「雙手攤開」羞爆

網紅活吞整隻章魚！8條腿嘴邊掙扎爬上臉　過程全錄下網看傻

BLACKPINK Jisoo神還原《女神降臨》！網敲碗搭檔「22歲的他」

楊丞琳無P原圖「真實身材」秒現形！　中空照曝光…黃小柔驚呆了

阿信清晨臉紅報喜：今天說的都真的！　PO小孩照「媽媽去年如願了」

《小飛象》原型超悲傷！　親眼見媽媽被槍殺「死後肚內全硬幣」

孫鵬復出《國光幫幫忙》！　救安佐消失1年…親認「兒童節見」網暴動

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

謝震廷, 愛麗絲, 查理, 憂鬱症, 世界衛生組織, 精神病, 人類失能, 張瑀

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 這就是我們在等待的台劇－《與惡》其實你我都沒這麼善良
  2. 網紅遊首爾飯吃到一半驚見EXO！　爽曬「零遮掩、神素顏世勳」同框照
  3. 獨家／《與惡》製作人揭秘賈靜雯接演內幕！靠「國師」牽緣分
  4. 唐葳穿UGG美鞋　獻心機穿搭秘訣
  5. 瘋電影／騙局　權力使人腐爛
  6. 17歲秘戀阮經天7個月分手！劉品言「3戀情留陰影」拒絕再愛圈內人
  7. 子瑜罕見放飛自我！　東京巨蛋左跳右跳「搞怪表情成大亮點」
  8. 特／吞6顆鎮定藥後的訪問　他真在我心底種了一個謝震廷
  9. 小賈斯汀曬超音波照！ 「如果以為是愚人節…」再曝妻凸肚證明
  10. 雷／《各位國民》第一集就喇舌！李宥英跨騎崔始源腰上狂吸

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366