►►►特／吞6顆鎮定藥後的訪問　他真在我心底種了一個謝震廷

文／盧春花

「在這一瞬間，我的身上活著你，你的身上活著我，就像現在訪談，我已在你心裡種下一點點的謝震廷，而妳也在我心裡種下一點點的妳。這是緣分，或許某天的我們再度相遇，又能分享著種下的東西。」很有禪意，聽謝震廷說話像聽大師開示，會不自覺感到平靜，但絕不是掉書袋式的說教。

▲謝震廷採訪前彈起吉他。（圖／記者黃克翔攝）

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一個瘦高的身影背著吉他，戴著黑框眼鏡，在咖啡廳裡坐了下來，他說話慢慢的、很有條理，字字句句都是他的人生淬煉。當他淡然說出那些過往，冷靜到彷彿是在說別人的故事，但其實是因為他早已花了好久的時間整理、消化並和自己對話，如今才能用他的故事及音樂，讓那些與他有同樣苦痛的人找到出口，並鼓舞他們。

確定有能專訪謝震廷的機會，我和他的工作夥伴討論了方向，除了父親，其他都很願意侃侃而談。在《小星星》那首歌中，他寫著「滿地的碎玻璃，滿身的酒氣／那是我們無法抹滅的過去／親愛的爸爸／可不可以還給我一個家／我真的好想你啊 ／為什麼你不回家」，關於他幼時精神與肉體的暴力，我並不想傷害他。

▲謝震廷19歲罹患重度憂鬱症。（圖／記者黃克翔攝）

設定題目時苦惱了兩週，訪問前，一上網google「謝震廷」，新聞量不算多，但一字字閱讀時忍不住鼻酸，心想：「媽啊！這人也太悲慘了吧。」印象中，小時候可愛的星光男孩去哪了？原來13歲比賽後，他經歷了校園霸凌、師長利用、摯友背叛、父母離異，提出想北上做音樂，卻換來家人不諒解，種種壓力下，19歲那年罹患了重度憂鬱，22歲拿下金曲新人後，被週刊爆料劈腿，一夕之間成了軟爛男....。

幾乎任何想得到的悲慘事，都在謝震廷身上發生。做功課找資料過程中，看著他的故事、說過的話，心底默默產生難受的虐心感，可是他又異常成熟，投身公益、到家扶中心照顧孩子、陪伴流浪者睡路邊，雖說被戴上金曲榮冠，身上卻沒光環，因爲那重的幾乎使他難以喘息的星光，早在打回校園、回歸凡人時就被摘掉。

▲《星光》時稚嫩的謝震廷。（圖／翻攝youtube）

他身兼父職，除了照顧罹癌的母親，還得擔心小11歲在南部唸國中的弟弟，給他金援、給予關心，不時打給弟弟的籃球隊教練談教學理念。他說，小時候家庭不健全，「所以我想要重建一個更好的家。」當許多話到嘴邊，面對最親近的人反而說不出口，但他很勇敢，用交換日記和母親破冰，把話說得直白，很少人能鼓起勇氣，更多人可能一輩子都辦不到。

「我就是太敏銳啦，才會生病。」他笑笑說著，但這些話聽起來卻格外使人心疼。

罹患重度憂鬱症7年，訪問前，謝震廷吞了6顆鎮定藥物，他說這樣才能侃侃而談；他談吐穩重又成熟，1993年出生的他，才比我小一歲，講話很冷靜、語調平淡，卻理性又精準。國中時每週鎖定《超級星光大道》，他在電視上是個燦笑的小男孩，年齡相仿，我們幾乎是一起成長的，沒想到10幾年後再見，他臉上多了許多歷練，在他說起人生，我彷彿還像個不成熟的孩子，原來同樣的歲月裡，每個人都有不同的路要走、不同的關卡要對抗，生命軌跡竟可以相差甚多。

▲謝震廷近日推出新專輯。（圖／記者湯興漢攝）

其實訪問前我很焦慮，不是這麼會說話，文筆不是這麼好，面對「特別」的人，用字遣詞也提醒自己要更小心，深怕一說錯話、夾帶了偏見，就會傷害到他，但其實他一點也不脆弱。訪問時，他總靜靜聆聽我每個問題，接著語氣平和、輕鬆地回答。當講到某天他衝出電梯，擁抱媽媽說「我愛你」的那刻，我一瞬間紅眼眶，但為了繼續看似專業地完成訪問，我得忍住情緒，他應該沒有發現。

這次把新專輯《愛麗絲》及上張作品《查理》每首歌聽了一遍，心中不時冒出個感嘆：25歲，不是該好好玩、享受快樂的時候嗎？怎麼肩上扛著這麼大壓力，做的音樂也如此沉重。我問他，為什麼不把那些人（霸凌者）當成過客？把悲傷忘掉就好了呢？這問題其實想的太容易了，但他微笑說：「我那個時候的情商沒這麼高啊。」如今能笑著回首當時自己，他早已成長了。

▲謝震廷和媽媽、女友。（圖／記者湯興漢攝）

他其實很清楚自己生病，醫師也說他自我覺察能力很強，非常知道自己在幹嘛。

曾動過輕生的念頭，可能對他而言，唯一看得到的未來是「離開」，這方式或許是低潮絕望時，唯一的出口。萬分慶幸，他找到了活下去的動力，媽媽、弟弟、女友都是精神支柱，他說：「有想保護的人時，更能感受到自己的強大。」每個人都是，一定擁有難以想像的力量，足以撼動世界，足以守護想守護的人，只是你可能尚未察覺。

一小時的訪問結束，謝震廷讓我覺得是善良的。當然那些暖心善舉之外，閒聊到《聲林之王》12歲就大放異彩的Gail時，他突然臉色一沉：「其實我真的蠻擔心她的。」因為年幼成名，一瞬間被鎂光燈關注、海量的新聞、接不完的記者電話，被粉絲歌迷簇擁著，要合照、簽名，這些他都經歷過。但當星光隕落、世界倏忽改變，他說：「只希望她家人有足夠智慧關心她。」但願這一切只是多慮。

▲實體專輯中，附贈了針線。（圖／記者湯興漢攝）

這次《愛麗絲》實體專輯中，有一包針線。原來12張印上歌詞的小卡旁都設計了小洞，讓聽者為「家」共同縫補及修補。心想藝術人的創意應該都有其道理，我繼續問著，那又為什麼是黃色的線？（其實只是私心想拿來縫衣服，但衣服很少是黃色哈）

他回了一個很有「詩意」的解釋，那是農曆14日的月亮顏色。14日是最理想的狀態，永遠是朝著「滿月」的目標往上前進的，有股力量往上努力著，並非滿月15日的巔峰，因為到頂後又將落下，14日會是最好的狀態。

訪問過後，他的確在我心裡種下了一個謝震廷。

「不要放棄／要好好活著／其實你可以輸給任何人／沒什麼好爭／這一切只是過程／遺憾都是美好養分／你的快樂不快樂／說穿一切都只是選擇。」——《年》唱到最後，謝震廷爆發地嘶吼，虐入人心。

▲謝震廷新專輯《愛麗絲》，英文名字為「Where are we going?」。（圖／記者盧薇淩攝）

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▲仍在努力道路上的謝震廷。（圖／記者黃克翔攝）

後記：寫這篇前，恰巧孟弟事件剛發生，他才23歲啊。心裡突然湧上感觸，若每個人對這世界，都能多貢獻、多同理，少了「不差我這份」的念頭，多些陪伴與關懷，結果是不是會不一樣。而反觀自身，期盼未來有一天，媒體能不只是追蹤死因、遺言，是否也能多些思考或預防，甚至在憾事發生後果決停止討論，留給家屬一些安靜的空間。

我相信，很多事做的當下沒有回饋，但力量是不停散播的。若你也有這些困惑、迷惘情緒，希望看這篇報導時，能有一個故事、一句話觸動你，給你堅持下去的動力，哪怕只有一點點也好。

●作者盧春花，《ETtoday東森新聞雲》娛樂中心唱片線記者，菜B八記者初來乍到，工作當追星的平常，追星當工作的日常，Hold住心中迷妹魂，說說眼中天王后。以上言論為個人立場，與公司無關。ET論壇歡迎雲友更多參與，也歡迎網友發表高見，投稿請寄editor@ettoday.net