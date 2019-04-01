獨家專訪／謝震廷：妳兒是精神病患！重度憂鬱7年..對母赤裸揭露：需要妳

記者盧薇淩／專訪

世界衛生組織醫學報告推測，2020年，也就是1年後，憂鬱症就會名列導致人類失能的疾病第二位，僅次於心血管疾病，位居愛滋病之上。這些「新知」，從今年第7年重度憂鬱症的謝震廷口中說出，淡定又冷靜。

當時向媽媽坦白：「你兒子其實是個精神病患者。」

說出這句話得鼓起多大勇氣，旁人不懂的悲傷、寂寞，謝震廷一點一滴獨自對抗，從19歲開始，花了7年才學會與它共處。包含採訪前吞6顆鎮定藥丸才能侃侃而談；包含情緒達爆炸邊緣，必須找醫生聊聊、要家人給空間獨處，然後把情緒放到閱讀、旅行、寫歌之中，這是他每天都在努力的事。

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而為了對抗生命中的黑暗，不讓縫隙中倏忽即逝的光流走，他勇敢且辛苦，如同一隻從池塘掉到深海裡的魚，稍微懈怠不努力恐倏忽失去生命，牠只能不停地力爭上游。

▲謝震廷鼓起勇氣，分享自己的故事。（圖／記者黃克翔攝）

《超級星光大道》那年，謝震廷才13歲，原本活潑開朗的男孩，星光退下後回到人間，迎面而來的是同學為了簽名照打架，被校園混混帶去垃圾場恐嚇，當他只想安靜當個學生，下課總會有人「找麻煩」，最後成了幫混混去福利社跑腿的小弟。更現實的是，校方替他接商演招生，那刻起他瞬間懂了「大人的世界」，加上被好友的背叛、家人不理解他為什麼不快樂，謝震廷國、高中共轉了6間學校，性格變得內向又敏感。

「有多強的光，就有多深的陰影。」當回到現實中處理陰影，好不容易看到了縫隙中流出的光芒－支撐他一切的音樂。當向家人提出想到台北奮鬥，舅舅怒罵拍桌，母親也不諒解，「我很自私的只想上台北做音樂，那個家對我來說太多陰影，讓我想逃離。」一年頂多回家2次，他和母親關係疏離，媽媽也因婚姻、生活壓力麻木度日，擺滿保養、化妝品的梳妝台蒙上一層灰，直到2018年母親罹癌，謝震廷才驚覺，當年那不顧一切離家的他，是媽媽的重要精神支柱。

▲謝震廷經歷父母離異、校園霸凌，在音樂中找到自我。（圖／記者黃克翔攝）

「滿地的碎玻璃，滿身的酒氣／那是我們無法抹滅的過去 ／可是我們從來都不想放棄 ／那曾經美麗的家庭 。親愛的爸爸，親愛的爸爸／可不可以還給我一個家 ／我真的好想你啊 ／為什麼你不回家。」——謝震廷《小星星》。

謝震廷19歲確診為重度憂鬱症，多次動過輕生念頭。他持續不懈做音樂，22歲以《查理》奪下金曲新人獎，過程中投身公益，和街友睡台北車站、到家扶中心陪伴兒童，直到2018年媽媽罹癌他才頓悟，「為什麼我能照顧好別人，但照顧不好家人？好諷刺。」於是卯起來想把家撐起，為了說服媽媽北上，他軟硬兼施，直白告訴媽媽：「妳兒子其實是個精神病患。」

他冷靜、和緩地跟媽媽解釋憂鬱症「就像大腦感冒」，這群人有時「想太多」，卻也「想不夠多」導致找不出解套，所以偶爾「卡住」，腦袋一片混亂。他繼續耐心解釋，媽媽妳的兒子個性很敏感、也很細膩，但憂鬱症沒這麼可怕，因為世界衛生組織近日的報告說，在2020年，憂鬱症就會是全世界失能疾病排行第二，所以憂鬱症沒什麼大不了的，其實很普遍，媽媽不要擔心，但我很需要妳....。

他是如此懂事又成熟的孩子。

▲謝震廷母親（左）與女友張瑀（右）是他重要精神支柱。（圖／記者湯興漢攝）

媽媽聽了謝震廷的話，決定北上和他一起生活，母子倆開始寫交換日記企圖「破冰」。起初媽媽很排斥，日記寫的都是「今天台北天氣好差」，直到某天，謝震廷出門工作前，和媽媽走到電梯口分別，在電梯門關上的那刻，他突然按住門，衝出電梯擁抱媽媽說：「媽我愛妳。」這需要多大勇氣阿，但那天晚上，媽媽在日記寫：「今天震廷給了我一個擁抱，我很感動。」

謝震廷看了爆哭，媽媽也開始突破心房，他說：「很難啊！但我做了！我覺得需要這樣做，她是我媽媽，即便童年有不好回憶，她還是我媽媽。我媽媽也很勇敢，我豈能不勇敢？」交換日記寫了半年，激辯、冷戰、破冰、和解、相擁、釋懷、接納到認識彼此，他說：「我媽媽是全新的，她的孩子也是嶄新的孩子。」他們的共同目標，是重建一個更好的家。

▲謝震廷和母親每天寫交換日記。（圖／記者黃克翔攝）

「孩子，當我知道你生病，且病得如此嚴重，我真的很傷心，從我生病以來，你的一路相挺及幫助，我都看在眼裡，心裡也知道你如此愛我，我會振作起來的。我真的很希望你過得健康、快樂。」——《夢遊先進》紀錄了日記中的其一篇章，一位母親的真切告白。

面對憂鬱症，謝震廷花了7年，至今仍在勇敢的道路上。才25歲，當情緒「不聽話」時，謝震廷會告訴媽媽，替她分析現在「該擔心」及「無需擔心」的部分，告知的現況也不能超過媽媽能接受的臨界點。而媽媽知道最近兒子「不太一樣」時，通常會主動提議去工作室看他，做好吃的早餐、分享自己的生活，這些是好的幫助，「這些提醒我不能倒，我要強大起來，因為有想保護的人。」說到此，他露出微笑，「我算是個很聽話的病人，積極而且努力，雖然我是病患，但也常幫朋友諮商。」他笑說，況且他還是「一家之主」，「當然得聽我的阿！」問起最近還好嗎？他笑笑說：「還行！」

▲謝震廷推出新專輯《愛麗絲》。（圖／記者黃克翔攝）

「Baby you're fighter／Just be like water／以柔克剛，你比想像堅強／無懼並不是真的不害怕／是即使害怕仍勇敢前往／最想到達的地方。」——謝震廷勇敢朝著《最想到達的地方》前進，繼續用音樂陪伴、鼓勵那些夥伴們。

許多創作人說，寫故事時，宛如不停地往自己最重的傷口、瘡疤死命挖，挖得越深、越理解自己、更真實、更動人。謝震廷也妙喻，首先要往地下一樓B1走，先毀滅自己，再到B2把潛意識打開，這的確是在心裡千刀萬剮，但「孩子」（作品）生出來後，會獲得重生、治癒。

▲謝震廷22歲拿下金曲新人獎。（圖／記者黃克翔攝）

新專輯《愛麗絲Where Are We Going？》中，很大一部分在描述原生家庭，其中《小星星》是赤裸地坦露自我，媽媽一開始聽到歌曲很難過，但他想藉由歌曲，讓有同樣經驗的人找到宣洩出口，「我想寫很多角落裡，沒被看見的家庭故事。我在搭建一個橋樑，創造一個渠道，讓他們可以釋放。」很痛，但痛完會更了解、認識自己多一些，離這世界又近了點，看到真實面貌。

《愛麗絲》延續《查理》的故事，以丹尼爾・凱斯《獻給阿爾吉儂的花束》為雛形發想，接下來還有第三部曲。百分百誠實、揭露，雖然說者苦痛、聽者沉重，卻是百分百真實的謝震廷。

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▲▼謝震廷花了7年理解憂鬱症，如今仍在努力的道路上。（圖／記者黃克翔攝）