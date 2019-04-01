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獨家專訪／謝震廷憂鬱失控..女友急擁抱　醒後「妳要快跑」愛3年成家人

記者盧薇淩／專訪

總用「伴侶」稱呼女朋友，謝震廷談起大他3歲的女友張瑀，笑說：「我的福氣。」他和媽媽、女友住在一起，坦言起初有些「婆媳問題」，沒有鄉土劇演的一哭二鬧，也沒有大打出手的精彩畫面，只是尋常的「空間霸權」爭奪戰，女友要工作、媽媽想看電視，一個不協調，謝震廷在外替女友租了間工作室，「我把她們分開兩邊，就沒事了！」25歲年紀輕輕，倒是很會處理女人們的心緒。

▲▼謝震廷女友張瑀 。（圖／翻攝臉書、資料照）」

▲謝震廷和女友張瑀交往3年 。（圖／記者黃克翔攝、翻攝臉書）

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愛情故事拉回交往前，張瑀是樂團主唱，謝震廷一直以來都默默關注她的作品。直到某天，看到張瑀在粉專上寫著，眼鏡壞了，缺的是275度的眼鏡，先假設謝震廷沒刻意為了「把妹」加深度數，愛神來臨時，正巧他就是近視275度，於是很自然地送了家裡其中一副眼鏡給她，於是兩人一拍即合，於是至今已交往了三年。

「我的伴侶是個很棒的陪伴者、照顧者，我的福氣。」謝震廷透露，交往第一年，女友曾被憂鬱症復發時，失控的情緒嚇到，後來他告訴她，「下次遇到這種狀況，不要過來抱我，妳應該要趕快跑。」面對憂鬱症，他處理了7年，看心靈成長、腦科學的書，也找專業心理師、醫師諮詢，「我大概知道我是什麼狀態、該怎麽處理，宛如我今天來訪談前，我吞了6顆精神鎮定的藥，所以我現在可以侃侃而談。」

▲▼謝震廷女友張瑀 。（圖／翻攝臉書、資料照）」

▲張瑀陪謝震廷度過情緒失控的時刻。（圖／翻攝臉書）

慢慢教她、讓她理解何謂憂鬱症，謝震廷積極且努力處理自己的「與眾不同」，而大他3歲的張瑀也足以成熟面對，「她知道我狀態，會靜靜待在旁邊，也會給我空間，是很溫柔的女孩。」謝震廷說，沒有女友相伴，這張《愛麗絲》生不出來，他幾乎可以全盤告訴她自己的心情，「照顧我很熟稔了，她長我三歲，原生家庭健全，她不會讓我太擔心。」

謝震廷誇女友個性樂觀又善解人意，但不讓她的體貼專美於前，謝震廷笑說，他能察覺到女友「今天皮笑肉不笑」，心裡似乎藏著什麼事，於是他會率先分享自己的一天，接著循循善誘、引導女友說出心裡話，理解、包容她的心事，因此兩人鮮少吵架，不會累積到最後爆發，謝震廷自豪笑說：「我算是還可以的伴侶吧！」

▲▼星光幫謝震廷獨家專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲謝震廷常和張瑀互相分享心事。（圖／翻攝臉書

小倆口都很文青、知性又感性，「今天的你覺得愛是什麼？愛的本質是什麼？」這是他們常討論的話題，謝震廷笑說：「很無聊吧，這些無聊的事誰會做啊？」但找到一個能「讀心」又合拍的人，比什麼還重要。他渴望有個家，未來目標是幫媽媽買車，栽培小11歲正在唸國中、喜愛籃球的弟弟，及30歲前有穩定收入能結婚，把女友娶回家。

2016年拿下金曲新人後，《壹週刊》過不久出了篇偷拍報導，是大11歲的女友分手後半年的爆料。被塑造成「軟爛劈腿男」形象，訪談時被虧，可以把週刊封面印下來裱框做紀念，20年後拿出來給孩子看，謝震廷大笑：「我才不要勒！他會看到他爸是花心劈腿男耶！」他早已不以為意，只是對女友及其家人極為抱歉，「但她（張瑀）相信我。」看過他私下最黑暗抑鬱的那面，這「伴侶」早已被她視為「家人」。

【延伸閱讀】看更多謝震廷

►►►獨家專訪／謝震廷：妳兒是精神病患！重度憂鬱7年..對母赤裸揭露：需要妳

►►►特／吞6顆鎮定藥後的訪問　他真在我心底種了一個謝震廷

▲▼星光幫謝震廷獨家專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼謝震廷憂鬱時就投入音樂。（圖／翻攝臉書）

▲▼星光幫謝震廷獨家專訪。（圖／記者黃克翔攝）

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謝震廷, 愛麗絲, 查理, 憂鬱症, 世界衛生組織, 精神病, 人類失能, 張瑀

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