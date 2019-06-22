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巴鈺泳池露點　老公神回應「別人有嚇到嗎？」

記者蕭雅玲／台北報導

巴鈺之前主持《食尚玩家》，與阿翔因工作而熟識，今（22日）受邀當休閒鞋品牌的一日店長活動，被問到阿翔與謝忻爆婚外情，她表示：「我們是外人很難去說什麼，因為大家都是霧裡看花，不知道事情原委是什麼？且他們也已交給經紀公司在處理，這時候保持沈默就是最好回應。」

▲▼巴鈺。（圖／記者蕭雅玲攝）

▲巴鈺受邀擔任一日店長。（圖／記者蕭雅玲攝）

巴鈺與鼓手老公林前源結婚6年，婚後育有一子，她也透露幸福婚姻的維繫，就像選一雙好鞋一樣很重要，「若選對一個人或一雙鞋，可以陪你走得長長久久，所以要先認識自己，選老公沒有最完美，只有最適合。」她也說，老公對她很放心，有次她與莎莎到嘉義出外景，在游泳池不小心露了點，她跟老公講「穿泳衣不小心露點」，沒想到老公不是關心她，反而是擔心其他人反應，還問她：「其他人有嚇到嗎？」讓她覺得又好笑又好氣。

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▲▼巴鈺。（圖／記者蕭雅玲攝）

▲巴鈺自喻挑一雙好鞋跟挑老公一樣重要。（圖／記者蕭雅玲攝）

她透露，婚姻生活難免會吵架，尤其剛生完小孩，因搞不定兒子，經常半夜無法好好睡，是兩人六年婚爭吵最嚴重的時期，「當時我的專注力都在兒子身上，老公就有點吃味，覺得我被兒子搶走」，後來有一天老公跟她說：「兒子有天會長大成家立業，只有我會跟妳走一輩子，後來我冷靜想想覺得老公說得對，所以重新把焦點調整。」

自曝結婚至今還享受在婚姻生活中，也分享了婚姻生活長長久久的秘訣，就是不輕易提離婚，「我們倆在決定結婚那一刻就有共識，不可能走回頭路，反正就是一定要走一輩子，因為老公真是最適合我的人，所以我也絕對不會提離婚。」
 

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